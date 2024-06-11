Их нельзя подсоединять к удлинителю: какой технике это навредит
Удлинители – это удобный способ заряжать приборы, если их шнур слишком короткий и не достает до розетки. Однако есть техника, которой такое использование вредит. Telegraf рассказал, какие приборы нельзя подсоединять к удлинителю.
Некоторые из гаджетов просто могут не „пережить“ подключение к удлинителю. Об этом рассказали на tomsguide.
Какие приборы нельзя подсоединять к удлинителю
Обогреватель. Подключение через удлинитель опасно, так как может вызвать перегрев удлинителя и обогревателя. Также есть риск возгорания.
Микроволновая печь. Поскольку потребляет большое количество электроэнергии, бесперебойная работа удлинителя приведет к перегреву.
Холодильник. Большие приборы должны работать стабильно и иметь такой же поток энергии. Поэтому лучше всего подключать холодильник непосредственно к розетке.
Стиральная машина. Ее следует подсоединять к розетке, потому что она требует очень много энергии.
Кондиционер. Оконные и портативные кондиционеры потребляют большое количество энергии. Если подсоединять его к удлинителю, модно вызвать перегрев и даже пожар.