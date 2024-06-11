Их нельзя подсоединять к удлинителю: какой технике это навредит

Некоторые из гаджетов просто могут не „пережить“ подключение к удлинителю. Об этом рассказали на tomsguide .

Какие приборы нельзя подсоединять к удлинителю

Обогреватель. Подключение через удлинитель опасно, так как может вызвать перегрев удлинителя и обогревателя. Также есть риск возгорания.

Микроволновая печь. Поскольку потребляет большое количество электроэнергии, бесперебойная работа удлинителя приведет к перегреву.

Холодильник. Большие приборы должны работать стабильно и иметь такой же поток энергии. Поэтому лучше всего подключать холодильник непосредственно к розетке.

Стиральная машина. Ее следует подсоединять к розетке, потому что она требует очень много энергии.

Кондиционер. Оконные и портативные кондиционеры потребляют большое количество энергии. Если подсоединять его к удлинителю, модно вызвать перегрев и даже пожар.