Пять функций телевизора, которые улучшат ваши впечатления от развлечений

Приложения Smart TV

В новые телевизоры уже встроены различные развлекательные приложения, такие как Netflix, YouTube и Disney+. Это значит, что, если вместо телеканалов вы хотите посмотреть что-то другое, необходимые приложения у вас уже под рукой и приобретать отдельные устройства не придется. Многие смарт-телевизоры также имеют собственный магазин приложений, где можно загрузить дополнительные программы, которые не доступны на телевизоре сразу. Кроме того, управление телевизором чрезвычайно упрощают голосовые помощники.

Улучшенный звук

Телевизоры Samsung оснащены великолепной звуковой системой Dolby Atmos, обеспечивающей превосходное качество звука. Однако, если вы хотите большего, проверьте настройки телевизора, где по своему вкусу сможете настроить басы, баланс звука и многое другое. Добавление саундбара делает звук еще более глубоким и помогает создать ощущение настоящего киносеанса. Подключить их к телевизору очень просто, причем тонкий динамик саундбара идеально впишется в любой интерьер.

Отображение экрана телефона или компьютера

Если вы хотите показать фотографии из путешествия друзьям и семье или презентацию коллегам, сделать это с телефона или компьютера на телевизионном экране не составит труда. Обычно достаточно включить на смартфоне функцию зеркального отображения, а затем ввести простой пароль, чтобы контент появился на экране телевизора. Таким образом, каждый сможет с комфортом на большом экране увидеть то, чем вы хотите поделиться.

Решения искусственного интеллекта