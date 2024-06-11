Пять функций телевизора, которые улучшат ваши впечатления от развлечений
Современные телевизоры оснащены множеством смарт-функций, позволяющих полностью погрузиться в атмосферу спортивной трансляции или любимого фильма. Поскольку существует целый ряд способов улучшить качество просмотра, нужные функции могут не сразу броситься в глаза. Тренинг-менеджер Samsung Eesti Алари Пеннар рассказал об основных улучшающих качество развлечений функциях, которые обязательно стоит найти в своем телевизоре.
Приложения Smart TV
В новые телевизоры уже встроены различные развлекательные приложения, такие как Netflix, YouTube и Disney+. Это значит, что, если вместо телеканалов вы хотите посмотреть что-то другое, необходимые приложения у вас уже под рукой и приобретать отдельные устройства не придется. Многие смарт-телевизоры также имеют собственный магазин приложений, где можно загрузить дополнительные программы, которые не доступны на телевизоре сразу. Кроме того, управление телевизором чрезвычайно упрощают голосовые помощники.
Улучшенный звук
Телевизоры Samsung оснащены великолепной звуковой системой Dolby Atmos, обеспечивающей превосходное качество звука. Однако, если вы хотите большего, проверьте настройки телевизора, где по своему вкусу сможете настроить басы, баланс звука и многое другое. Добавление саундбара делает звук еще более глубоким и помогает создать ощущение настоящего киносеанса. Подключить их к телевизору очень просто, причем тонкий динамик саундбара идеально впишется в любой интерьер.
Отображение экрана телефона или компьютера
Если вы хотите показать фотографии из путешествия друзьям и семье или презентацию коллегам, сделать это с телефона или компьютера на телевизионном экране не составит труда. Обычно достаточно включить на смартфоне функцию зеркального отображения, а затем ввести простой пароль, чтобы контент появился на экране телевизора. Таким образом, каждый сможет с комфортом на большом экране увидеть то, чем вы хотите поделиться.
Решения искусственного интеллекта
Искусственный интеллект проникает во все больше приложений и устройств, включая телевизоры. Например, искусственный интеллект может улучшить качество телевизионной картинки. Скажем, телевизоры Samsung позволяют смотреть 4K-контент в разрешении 8K. Изображение на экране становится более четким и красочным, и вы видите каждую деталь такой, какой она должна быть. Искусственный интеллект также может различать звуки на экране и в комнате и, в зависимости от контента, делать акцент на диалогах или фоновой музыке. Благодаря этому вы можете быть уверены, что не пропустите важные моменты любимого фильма.
Настраиваемые режимы просмотра
Смарт-телевизоры имеют различные режимы, регулирующие настройки телевизора в соответствии с контентом, который вы смотрите в данный момент. Например, играя в консольную игру, вы можете выбрать режим Gaming Mode, который делает движение на экране очень плавным и улучшает глубокие цвета. Смотря фильмы, стоит включить режим Movie Mode, который превратит вечер домашнего кино в полноценный киносеанс за счет улучшения звука и глубоких тонов экрана.