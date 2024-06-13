Как наладить сон, когда ночи короткие и рано светает? Дизайнер IKEA даёт советы по выбору гардин

Прозрачные тканевые занавески (например, прозрачные TERESIA за 9,99 евро) рассеивают дневной свет, проникающий в комнату, и смягчают блики на телевизорах и цифровых экранах. Эти занавески идеально подходят для многослойности на окнах

Ограничивающие свет гардины (например, гардины HILJA за 14,99 евро) и прозрачные или ограничивающие свет жалюзи затемняют дневной свет, проникающий в комнату, когда на улице слишком ярко, и уменьшают блики. Это дает комфортное ощущение, поскольку в окне ничего нельзя будет увидеть. Внешний свет по-прежнему проникает внутрь и создает уютную атмосферу в комнате.

Затемняющие гардины затемняют комнату, и делают её тише и уютнее — идеально подходит для просмотра фильма или отдыха. Затемняющие гардины защищают от любопытных глаз. Их можно легко сочетать с прозрачными занавесками и другим текстилем. „Сочетание прозрачных занавесок с плотными затемняющими добавляет глубину комнате и это простой способ создать красивый стиль в пространстве. Можно выбрать, чтобы свет проникал через прозрачные шторы или закрыть окно более тяжелым текстилем“, — говорит дизайнер интерьеров.

И, наконец, блокирующие гардины идеально подходят для спальни, поскольку они блокируют свет и полностью затемняют комнату (например, блокирующие шторы BENGTA за 15 евро). С этими гардинами лунный свет и уличные фонари не будут мешать спать, а солнце не разбудит вас, если вы захотите поспать подольше. Гардины-блокаут также подойдут для защиты от сквозняков зимой и жары летом. Более того – плотные гардины-блокаут помогают приглушить акустику помещения.

Другим решением для эффекта блок-аут могут стать блокирующие жалюзи (например, блокирующие рулонные шторы FRIDANS от 19,99 евро). „Их можно сочетать с прозрачными шторами, которые смягчают свет и создают уют и уединение в течение дня. Для тех, кто не хочет ничего сверлить, могут выбрать плиссированные жалюзи SCHOTTIS всего за 7 евро. Их даже можно укоротить под разные размеры“, — советует дизайнер интерьера IKEA.