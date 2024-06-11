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11.06.2024, 20:23

Ресторатор рассказала, как цвет посуды влияет на аппетит

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: New Africa | Shutterstock

Посуда зеленого цвета может вызывать аппетит, рассказала в беседе с LIFE.ru ресторатор Ксения Караулова. По ее словам, на такой кухонной утвари еда будет выглядеть более насыщенно, пишет „Рамблер“.

Особенно вкусно смотрятся блюда из рационов правильного, диетического, здорового питания. Даже простой овощной салат с петрушкой станет выглядеть более насыщенно за счет зеленой тарелки, — объяснила эксперт.

Ресторатор отметила, что на посуде белого цвета все смотрится только что приготовленным и более аппетитным. Она добавила, что желтый цвет поднимает настроение и вырабатывает серотонин, поэтому повышает аппетит и дает эффект быстрого насыщения.

Оранжевая посуда также вызывает желание поесть, подчеркнула Караулова. А красный цвет, по ее словам, может действовать немного агрессивно, из-за чего человек не заметит переедания.

Цвет смелости, активности, любви. Красная посуда как бы сразу указывает, какое блюдо главное на столе, — заключила ресторатор.

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