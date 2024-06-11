Ресторатор рассказала, как цвет посуды влияет на аппетит

Особенно вкусно смотрятся блюда из рационов правильного, диетического, здорового питания. Даже простой овощной салат с петрушкой станет выглядеть более насыщенно за счет зеленой тарелки, — объяснила эксперт.

Ресторатор отметила, что на посуде белого цвета все смотрится только что приготовленным и более аппетитным. Она добавила, что желтый цвет поднимает настроение и вырабатывает серотонин, поэтому повышает аппетит и дает эффект быстрого насыщения.

Оранжевая посуда также вызывает желание поесть, подчеркнула Караулова. А красный цвет, по ее словам, может действовать немного агрессивно, из-за чего человек не заметит переедания.

Цвет смелости, активности, любви. Красная посуда как бы сразу указывает, какое блюдо главное на столе, — заключила ресторатор.