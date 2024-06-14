Сезон полива наступил! Пять решений для сбора дождевой воды(1)
В жаркие летние дни для полива садовых растений стоит использовать дождевую воду, и поэтому вам следует подготовиться к ее сбору. Tallinna Vesi, крупнейшее предприятие водоснабжения в Эстонии, делится советами о том, какие решения можно применить для сбора дождевой воды в своем саду.
В Эстонии есть целый ряд регионов, в которых скважины и водоочистное оборудование в период засухи не позволяют производить достаточно воды из-за чрезмерного полива. Кроме того, использование очищенной питьевой воды для полива газона является расточительством ценного природного ресурса. Поэтому питьевую воду следует потреблять разумно, а для полива – собирать дождевую воду. Последнюю можно использовать и для других целей в местах, где не требуется использовать высококачественную питьевую воду. Например, такой водой можно наполнить пруд, помыть машину, или же наполнить смывной бак унитаза. Тем не менее, следует учитывать, что если крыша здания покрыта асбестом или толем, то вместе с дождевой водой с нее будут стекать и токсичные соединения.
Простой бак для воды или более сложная система сбора?
Самый дешевый и простой способ сбора дождевой воды – приобрести обычный бак для воды и подсоединить его к водосточному желобу. Таким образом дождевая вода будет направляться прямо в бак. Из него вы сможете наполнять лейку и поливать из нее растения. Можно также установить на бак кран и подсоединить к нему шланг для большего удобства полива. Например, в случае осадков средней силы, на крыше площадью 72 квадратных метра скапливается около 1300 литров дождевой воды. Поэтому такие баки должны быть достаточно большими и оборудованы переливом, который при необходимости будет направлять воду в сторону от здания, чтобы предотвратить затопление. Баки желательно ставить в затененных местах и закрывать сверху, чтобы уменьшить испарение воды.
Однако для полива газона необходимо выстроить уже более сложную систему сбора. Сейчас доступны оснащенные системой фильтрации наземные и подземные емкости, к которым можно подсоединить насос для полива. Такие наземные баки предлагают разных размеров, форм и цветов. Подземный бак для дождевой воды вкапывается в землю рядом с выходом дренажной трубы. Таким образом дождевая вода направляется непосредственно в бак через дренаж. Подземные баки бывают также и плоской формы, и в их случае выполнять обширные земляные работы для установки не требуется. Срок службы баков для дождевой воды обычно составляет более 70 лет, и им практически не требуется обслуживание.
Наиболее универсальным решением является использование дождевой воды в канализационной системе объекта недвижимости. Это позволяет использовать дождевую воду также в качестве бытовой воды, например, в туалете. Система состоит из бака для сбора, фильтра и насоса, соответствующего требованиям водомерного узла и счетчиков предприятия водоснабжения. Для строительства такой системы необходимо запросить у предприятия водоснабжения технические условия, чтобы не возникла ситуация, когда дождевая вода попадет в систему общественного водопровода. В Эстонии уже существуют примеры многоквартирных домов, где более трети используемой товариществом воды поступает как раз из осадков.
Хотя приобретение бака для сбора или строительство более сложной системы требует инвестиций, в долгосрочной перспективе это приносит пользу как потребителю, так и окружающей среде. Стоимость приобретения и установки наиболее распространенных систем (бак для сбора и опорожняющий насос) составляет около 2000 евро.
При наличии подходящего земельного участка и грунта одним из решений для сбора дождевой воды является выкапывание в саду пруда, в котором со временем скопится вода.
Еще одним решением, так сказать, „два в одном“, является высокая грядка. Она представляет собой контейнер, содержащий питательный субстрат, подходящий для растений, а также дренажный слой. Такую грядку можно разместить непосредственно под трубой для дождевой воды, получив комплексное решение. В теплое время года в ней можно выращивать декоративные растения. Высокая грядка состоит из шести слоев: слой с растительностью (стоит отдать предпочтение местным растениям, и растениям, хорошо переносящим затопления), фильтрующий слой грунта (слой из более грубого песчаного материала толщиной 750-1000 мм), переходный слой (переходный слой толщиной 100 мм или, в качестве альтернативы, геотекстиль), дренажный слой (собирает воду, просачивающуюся через фильтрующий слой грунта), перфорированные трубы (не нужны, если вода просачивается в имеющийся грунт), перелив (когда контейнер наполняется водой, ее излишки направляются через переливную трубу прямо в перфорированные трубы).
Сбор дождевой воды помогает функционировать городскому пространству
Tallinna Vesi рекомендует всем своим клиентам собирать и использовать для полива прежде всего дождевую воду, поскольку это является наиболее экологичным решением. Сбор дождевой воды полезен и для нашего общего городского пространства, ведь большинство поверхностей в городе, то есть асфальт и бетон, водонепроницаемы, и поэтому впитываться воде в городе просто некуда. Чем больше дождевой воды люди смогут собирать и использовать самостоятельно, тем меньше будет наводнений, вызываемых водонепроницаемыми зонами, а также снизится обуславливаемая городской средой нагрузка загрязнения дождевых вод и водоемов.