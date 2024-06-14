Сезон полива наступил! Пять решений для сбора дождевой воды

В Эстонии есть целый ряд регионов, в которых скважины и водоочистное оборудование в период засухи не позволяют производить достаточно воды из-за чрезмерного полива. Кроме того, использование очищенной питьевой воды для полива газона является расточительством ценного природного ресурса. Поэтому питьевую воду следует потреблять разумно, а для полива – собирать дождевую воду. Последнюю можно использовать и для других целей в местах, где не требуется использовать высококачественную питьевую воду. Например, такой водой можно наполнить пруд, помыть машину, или же наполнить смывной бак унитаза. Тем не менее, следует учитывать, что если крыша здания покрыта асбестом или толем, то вместе с дождевой водой с нее будут стекать и токсичные соединения.

Простой бак для воды или более сложная система сбора?

Самый дешевый и простой способ сбора дождевой воды – приобрести обычный бак для воды и подсоединить его к водосточному желобу. Таким образом дождевая вода будет направляться прямо в бак. Из него вы сможете наполнять лейку и поливать из нее растения. Можно также установить на бак кран и подсоединить к нему шланг для большего удобства полива. Например, в случае осадков средней силы, на крыше площадью 72 квадратных метра скапливается около 1300 литров дождевой воды. Поэтому такие баки должны быть достаточно большими и оборудованы переливом, который при необходимости будет направлять воду в сторону от здания, чтобы предотвратить затопление. Баки желательно ставить в затененных местах и закрывать сверху, чтобы уменьшить испарение воды.