Советы экспертов и обзор цен: как выбрать робота-газонокосилку?
В последние годы роботы-косильщики становятся все более популярными среди владельцев частных домов и дач. Эти умные устройства значительно облегчают трудоемкий процесс стрижки газона и самое главное – экономят время. „МК-Эстония“ выяснила плюсы и минусы этих устройств, а также узнала, на какие характеристики стоит обратить внимание при покупке.
Главное преимущество роботов-газонокосилок – значительная экономия времени. Вместо того чтобы тратить часы на стрижку газона вручную, вы можете доверить эту задачу роботу и посвятить свободное время более приятным занятиям.
Характеристики газона
Выбор робота-газонокосилки – задача не из легких, учитывая множество моделей и производителей на рынке. Важно не принимать решение о покупке спонтанно, а определиться сначала с двумя ключевыми моментами.
„Выбирая робота, в первую очередь следует учитывать особенности участка, на котором предстоит косить. Он может иметь сложный рельеф или быть большим, как футбольное поле. Важно, какую площадь в квадратных метрах (от 400 до 10 000 или более) может „осилить“ робот“, – поясняет Марио Силд из фирмы по продаже садовой техники VLT Ajatehnika.
Площадь газона.
Разные модели рассчитаны на разную площадь, и, соответственно, предназначены для разных задач. Модели для больших участков обычно имеют более мощные аккумуляторы и могут работать дольше без подзарядки.
Сложность рельефа.
Имеющиеся на участке деревья, клумбы, дорожки и другие препятствия легко обходят роботы, оснащенные специальными функциями, позволяющими им огибать неровности и работать на наклонных поверхностях.
Такие факторы, как высота травы, ее влажность и рельеф поверхности, также влияют на расход энергии.
Другие критерии
Когда определились с основными требованиями, можно переходить к более детальному анализу характеристик.
Помимо площади участка и типа газона, специалисты выделяют несколько важных критериев, на которые стоит обратить внимание при выборе робота-газонокосилки.
Автономность и зарядка.
Время работы и способ зарядки – критичные параметры. Некоторые модели могут сами возвращаться на зарядную станцию, когда уровень батареи становится низким. Это значительно упрощает использование устройства.
Качество скашивания.
Некоторые косильщики позволяют регулировать высоту среза, что удобно для разных типов газона. Чем шире диапазон, тем проще технике подстроиться под тип травы и задачу – например, косить на заросшем газоне. Другие модели срезают траву так мелко, что она превращается в натуральное удобрение.
Управление.
Современными роботами-газонокосилками управляют через мобильные приложения, что делает процесс программирования удобным. Вы можете задать график покоса, отслеживать статус устройства и управлять им удаленно.
Системы безопасности и датчики.
Сенсоры препятствий, подъема и опрокидывания обеспечат надежную работу. Есть модели, которые оснащены датчиками дождя и влажности, и в сырую погоду не выйдут на „покос“. Некоторым, полностью автоматизированным роботам, не нужен ограничительный кабель, поскольку устройство имеет датчик травы. Косильщик „видит“ траву и косит только там, где она есть.
Уровень шума.
Роботы значительно тише своих бензиновых аналогов, однако уровень шума у разных моделей может отличаться. Если важно минимизировать шум, ищите модели с низким уровнем децибел.
Чем дороже – тем лучше?
„Сложно выделить самые популярные модели, так как они – разные по задачам, все зависит от газонов. Но в последнее время пользуется популярностью Husqvarna Nera: робот, работающий как с кабелем, так и без него – с помощью системы EPOS“, – говорит Марио Силд.
Бюджет также имеет значение: стоимость роботов-газонокосилок очень разная – от 500 до 6000 евро.
Известные бренды часто предлагают более надежные и функциональные аппараты, но и стоят они дороже.
„Что касается цены, то более дорогая модель отличается тем, что вам не обязательно находиться рядом с роботом, он может передавать сообщения об ошибках и управляться посредством передачи данных (4G). А также способен косить в 7–10 раз большую площадь и работать на более крутых склонах“, – рассказывает Марио Силд.
В качестве примера эксперт сравнивает две модели: Husqvarna Automower® 435X AWD (цена – 5499 евро) и Gardena SILENO minimo (цена – 799 евро).
„Более дорогая модель имеет полный привод, способна работать на уклонах 70% и в саду площадью 3500 квадратных метров. Она также поставляется с пакетом функций X–Line, в том числе – Automower Connect с системой противоугонного отслеживания GPS, GPS-навигацией, светодиодными фарами, передним резиновым бампером и кузовом X–Line“, – поясняет эксперт.
Проще говоря, это – сверхмощный робот с полным пакетом разнообразных характеристик.
Если же взять модель от Gardena, то, как отмечает Марио Силд, она способна работать на уклоне лишь до 25% и в саду площадью 500 квадратных метров. У нее нет GPS, она совместима с Bluetooth в радиусе 10 метров.
Таким образом, все зависит от задач: вряд ли на участке площадью четыре сотки понадобится навороченная техника, рассчитанная на небольшое поле для гольфа.
Есть и минусы
Роботы-газонокосилки обладают бесспорными достоинствами, но также имеют и недостатки.
Высокая стоимость.
Даже недорогая модель робота-газонокосильщика обойдется в круглую сумму. А если выбирать модель с расширенными функциями, то стоимость увеличивается в разы.
Потребность в обслуживании.
Уже перед началом запуска робота придется потрудиться. Чтобы задать виртуальные границы участка, нужно проложить кабель, концы которого подключаются к зарядной станции. Провод – это виртуальная стена, которую робот определяет с помощью сенсоров.
Также, несмотря на автоматизацию, роботы-газонокосилки требуют регулярного обслуживания. Оно включает в себя очистку ножей, замену аккумуляторов и обновление программного обеспечения.
Ограничения по рельефу и препятствиям.
Не все модели могут эффективно работать на сложных участках с большим количеством препятствий или крутыми склонами. Для таких условий необходимо выбирать специализированные аппараты, что опять-таки влияет на стоимость устройства.
Время работы и зарядка.
Хотя большинство моделей обладают хорошей автономностью, время работы на одном заряде может быть ограниченным, особенно – для больших участков. Время зарядки может занять несколько часов.
Проблемы с безопасностью.
Хотя современные роботы оснащены различными смарт-системами, всегда есть риск, что устройство может столкнуться с препятствием.
Наличие маленьких детей или домашних животных требует дополнительных мер предосторожности. Несколько лет назад СМИ писали о том, что в Финляндии робот-газонокосилка наехал на спящего кота и травмировал его. Поэтому, выбирая робота, следует обратить внимание на оснащение специальными датчиками.
„Некоторые из новых газонных роботов Husqvarna имеют такую дополнительную функцию, которая обнаруживает препятствие и проезжает мимо него, то есть избегает объектов перед собой. Это значительное изменение по сравнению с тем, что было раньше“, – комментирует Рауль Рохт из Mehka Eesti – компании по продаже и ремонту садовой и лесной техники.
Выбор подходящей модели зависит от разных факторов.
Несмотря на высокую стоимость и некоторые ограничения, роботы все же облегчают жизнь. И если бюджет позволяет, почему бы не поручить умной технике уход за газоном?