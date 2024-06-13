Советы экспертов и обзор цен: как выбрать робота-газонокосилку?

Некоторые косильщики позволяют регулировать высоту среза, что удобно для разных типов газона. Чем шире диапазон, тем проще технике подстроиться под тип травы и задачу – например, косить на заросшем газоне. Другие модели срезают траву так мелко, что она превращается в натуральное удобрение.

Время работы и способ зарядки – критичные параметры. Некоторые модели могут сами возвращаться на зарядную станцию, когда уровень батареи становится низким. Это значительно упрощает использование устройства.

Помимо площади участка и типа газона, специалисты выделяют несколько важных критериев, на которые стоит обратить внимание при выборе робота-газонокосилки.

Когда определились с основными требованиями, можно переходить к более детальному анализу характеристик.

Такие факторы, как высота травы, ее влажность и рельеф поверхности, также влияют на расход энергии.

Имеющиеся на участке деревья, клумбы, дорожки и другие препятствия легко обходят роботы, оснащенные специальными функциями, позволяющими им огибать неровности и работать на наклонных поверхностях.

Разные модели рассчитаны на разную площадь, и, соответственно, предназначены для разных задач. Модели для больших участков обычно имеют более мощные аккумуляторы и могут работать дольше без подзарядки.

„Выбирая робота, в первую очередь следует учитывать особенности участка, на котором предстоит косить. Он может иметь сложный рельеф или быть большим, как футбольное поле. Важно, какую площадь в квадратных метрах (от 400 до 10 000 или более) может „осилить“ робот“, – поясняет Марио Силд из фирмы по продаже садовой техники VLT Ajatehnika.

Выбор робота-газонокосилки – за дача не из легких, учитывая множество моделей и производителей на рынке. Важно не принимать решение о покупке спонтанно, а определиться сначала с двумя ключевыми моментами.

Главное преимущество роботов-газонокосилок – значительная экономия времени. Вместо того чтобы тратить часы на стрижку газона вручную, вы можете доверить эту задачу роботу и посвятить свободное время более приятным занятиям.

„Более дорогая модель имеет полный привод, способна работать на уклонах 70% и в саду площадью 3500 квадратных метров. Она также поставляется с пакетом функций X–Line, в том числе – Automower Connect с системой противоугонного отслеживания GPS, GPS-навигацией, светодиодными фарами, передним резиновым бампером и кузовом X–Line“, – поясняет эксперт.

В качестве примера эксперт сравнивает две модели: Husqvarna Automower® 435X AWD (цена – 5499 евро) и Gardena SILENO minimo (цена – 799 евро).

„Что касается цены, то более дорогая модель отличается тем, что вам не обязательно находиться рядом с роботом, он может передавать сообщения об ошибках и управляться посредством передачи данных (4G). А также способен косить в 7–10 раз большую площадь и работать на более крутых склонах“, – рассказывает Марио Силд.

Известные бренды часто предлагают более надежные и функциональные аппараты, но и стоят они дороже.

Бюджет также имеет значение: стоимость роботов-газонокосилок очень разная – от 500 до 6000 евро.

„Сложно выделить самые популярные модели, так как они – разные по задачам, все зависит от газонов. Но в последнее время пользуется популярностью Husqvarna Nera: робот, работающий как с кабелем, так и без него – с помощью системы EPOS“, – говорит Марио Силд.

Чем дороже – тем лучше?

Роботы значительно тише своих бензиновых аналогов, однако уровень шума у разных моделей может отличаться. Если важно минимизировать шум, ищите модели с низким уровнем децибел.

Сенсоры препятствий, подъема и опрокидывания обеспечат надежную работу. Есть модели, которые оснащены датчиками дождя и влажности, и в сырую погоду не выйдут на „покос“. Некоторым, полностью автоматизированным роботам, не нужен ограничительный кабель, поскольку устройство имеет датчик травы. Косильщик „видит“ траву и косит только там, где она есть.

Современными роботами- газонокосилка ми управляют через мобильные приложения, что делает процесс программирования удобным. Вы можете задать график покоса, отслеживать статус устройства и управлять им удаленно.

Проще говоря, это – сверхмощный робот с полным пакетом разнообразных характеристик.

Если же взять модель от Gardena, то, как отмечает Марио Силд, она способна работать на уклоне лишь до 25% и в саду площадью 500 квадратных метров. У нее нет GPS, она совместима с Bluetooth в радиусе 10 метров.

Таким образом, все зависит от задач: вряд ли на участке площадью четыре сотки понадобится навороченная техника, рассчитанная на небольшое поле для гольфа.

Есть и минусы

Роботы-газонокосилки обладают бесспорными достоинствами, но также имеют и недостатки.

Высокая стоимость.

Даже недорогая модель робота-газонокосильщика обойдется в круглую сумму. А если выбирать модель с расширенными функциями, то стоимость увеличивается в разы.

Потребность в обслуживании.

Уже перед началом запуска робота придется потрудиться. Чтобы задать виртуальные границы участка, нужно проложить кабель, концы которого подключаются к зарядной станции. Провод – это виртуальная стена, которую робот определяет с помощью сенсоров.

Также, несмотря на автоматизацию, роботы-газонокосилки требуют регулярного обслуживания. Оно включает в себя очистку ножей, замену аккумуляторов и обновление программного обеспечения.

Ограничения по рельефу и препятствиям.

Не все модели могут эффективно работать на сложных участках с большим количеством препятствий или крутыми склонами. Для таких условий необходимо выбирать специализированные аппараты, что опять-таки влияет на стоимость устройства.

Время работы и зарядка.

Хотя большинство моделей обладают хорошей автономностью, время работы на одном заряде может быть ограниченным, особенно – для больших участков. Время зарядки может занять несколько часов.

Проблемы с безопасностью.

Хотя современные роботы оснащены различными смарт-системами, всегда есть риск, что устройство может столкнуться с препятствием.

Наличие маленьких детей или домашних животных требует дополнительных мер предосторожности. Несколько лет назад СМИ писали о том, что в Финляндии робот-газонокосилка наехал на спящего кота и травмировал его. Поэтому, выбирая робота, следует обратить внимание на оснащение специальными датчиками.

„Некоторые из новых газонных роботов Husqvarna имеют такую ​​дополнительную функцию, которая обнаруживает препятствие и проезжает мимо него, то есть избегает объектов перед собой. Это значительное изменение по сравнению с тем, что было раньше“, – комментирует Рауль Рохт из Mehka Eesti – компании по продаже и ремонту садовой и лесной техники.

Выбор подходящей модели зависит от разных факторов.

Несмотря на высокую стоимость и некоторые ограничения, роботы все же облегчают жизнь. И если бюджет позволяет, почему бы не поручить умной технике уход за газоном?

Комментарий О безопасности, ремонте и возможных проблемах Чтобы робот дольше служил, хотя бы раз в месяц нужно очищать ножи и другие детали от прилипшей грязи и травы, а также проводить техническую ревизию робота. Но чаще всего владельцы роботов-газонокосилок обращаются с проблемой кабеля, который прокладывается для создания виртуальных границ участка. Нередки случаи, когда кабель случайно повреждают садовыми инструментами. Что касается безопасности, то робот-газонокосилка приучает к порядку. Если на участке работает робот, то нужно позаботиться о том, чтобы не валялись шланги, обувь, детские игрушки, которые могут попасть под ножи газонокосилки. Наш регион с прохладным и сырым климатом диктует свои правила для использования газонокосилок. Зачастую трава из-за повышенной влажности не успевает окрепнуть и набраться сил, чтобы конкурировать с другими растениями, например – мхом. Соответственно мох разрастается, и с ним приходится бороться. А не косить траву не получится – большинство моделей роботов-газонокосилок рассчитаны на определенную высоту травы, и если трава вырастает выше установленного уровня – могут не справиться. Нужен ли робот на садовом участке? Считаю, любая автоматизация – во благо, потому что уход за садом – это довольно тяжелый процесс.