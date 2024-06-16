Белокрылки — самые опасные вредители теплиц. Как с ними бороться?

Два вида белокрылок

За этими вредителями необходимо тщательно следить в теплице, которая является подходящей средой для зимовки белокрылки. Но в мягкие и теплые зимы они могут перезимовать и в поле на растительных остатках, пишет LA.LV. В теплицах встречаются два вида белокрылок: тепличная белокрылка (Tiraleurodes vaporariorum) и табачная белокрылка (Bemisia tabaci).

Оба вида весьма прожорливы и могут размножаться в катастрофически больших количествах, если их вовремя не обнаружить. Крошечные белые летающие насекомые откладывают яйца на нижней стороне листьев. Взрослые белокрылки и их личинки, которые почти неподвижны, питаются нижней стороной листьев, высасывая растительный сок и вызывая пожелтение и опадание зелени.

Личинки белокрылок похожи на крошечные овальные бугорки. Если растение потрясти, взрослые белокрылки взлетают в воздух.

Эти маленькие вредители — не единственная проблема. Сладкие экскременты, выделяемые белокрылками, очень привлекательны для различных грибков.

Белокрылки питаются помидорами, огурцами, бакопой, фуксиями, пеларгониями, петуниями, примулами, шалфеем и другими растениями.

Как с ними бороться?

Лучшая защита — не пускать этих вредителей в теплицы, поскольку полностью избавиться от них почти невозможно. Белокрылки попадают в теплицу с зараженной рассадой, как овощей, так и декоративных растений.

Поэтому не следует использовать овощную теплицу для хранения декоративных растений перед посадкой. Покупая рассаду, внимательно осмотрите нижнюю сторону листьев на предмет заражения.

Если эти вредители уже появились в теплице, с ними можно бороться с помощью пылесоса или большого количества желтых клеевых полосок. Для борьбы с личинками наиболее эффективными являются зарегистрированные средства защиты растений, содержащие живые организмы, такие как паразитические осы и хищные жуки.

Эти средства следует применять в соответствии с инструкцией. По окончании вегетационного периода теплицу следует тщательно вымыть, продезинфицировать и оставить на зиму на морозе.