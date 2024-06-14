Наш сад
14.06.2024, 18:54

Эксперт объяснил, почему цветы и фрукты нельзя класть рядом

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Africa Studio | Shutterstock

Если фрукты поместить рядом с цветами, то последние будут быстро увядать. Вот с чем это связано, пишет „Рамблер“ со ссылкой на Ferra.ru.

Фрукты при созревании выделяют этилен. Он призван стимулировать рост растений.

При этом он препятствует поступлению ауксина, который нужен для прорастания зеленого ростка, контролирует у растения питание, укрепляет стебли. В результате при воздействии этилена у растения плоды состариваются, листья и цветки опадают.

Действие этилена также зависит от растения. Например, сорванные яблоки вырабатывают этот гормон очень быстро. То же самое касается груш, бананов, абрикосов.

Из-за влияния этилена у цветов могут опадать лепестки, вянуть и осыпаться листья, утрачивать насыщенность и яркость цвет. В результате цветы в целом погибают быстрее.

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RusDelfi
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