Названо натуральное чудо-средство для бешеного роста огурцов

„Отлично подходит луковая шелуха, которую тоже можно с успехом использовать. Шелуха отлично стимулирует корнеобразование, а самое главное, насытит почву бором, марганцем и многими другими полезными элементами. Кладем в каждую лунку по горсти луковой шелухи и смешиваем с землей, далее высаживаем рассаду огурцов“, — объяснил автор.

Кроме того, подкормка из луковой шелухи защитит огурцы от паразитов и возможных болезней. Перегной стоит добавлять аналогичным образом: положить в почву и перемешать с землей при посадке огурцов.

Автор канала также советует сделать из луковой шелухи раствор для поливки огурцов. Так, обычный стакан нужно доверху заполнить шелухой и развести в восьми литрах воды. Емкость с содержимым необходимо довести до кипения на плите, после чего остудить и процедить. Получившейся подкормкой нужно регулярно поливать корни и опрыскивать листья.