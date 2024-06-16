Шарик из фольги способен творить чудеса в ванной: попробуйте этот лайфхак
Алюминиевая фольга — легкодоступный, недорогой и универсальный продукт, который всегда стоит иметь дома. Чаще всего она используется на кухне для запекания и хранения продуктов. Но в ванной фольга также может принести пользу, пишет Telegraf.
Использование этого лайфхака сэкономит массу сил, нервов и денег. Оказывается, алюминиевая фольга может заменить чистящие средства, щетки и тряпки.
Просто скатайте ее в шарик и протрите им влажный кран. Всего несколько движений и кран изменится. Известковый налет и остатки косметики быстро исчезнут, а смесители засияют как новые.
Можно не беспокоиться, что фольга поцарапает деликатные поверхности. Ничего подобного не произойдет. Краны станут еще более гладкими и блестящими. При этом никакие специальные чистящие средства не понадобятся.