Хайфлэт, ситихаус и еще три типа квартир, которые выглядят необычно

Стоило покупателям привыкнуть к „евродвушкам“, как в проектах девелоперов появился еще десяток незнакомых слов. И дело совсем не в желании назвать по-новому привычные пространства — они действительно отличаются друг от друга. Все дело в объемно-планировочных решениях, типах окон и уникальном расположении.

О том, в чем разница между эколофтом, хайфлэтом и другими нестандартными квартирами — и как выбрать пространство, которое соответствует планам и ожиданиям семьи, рассказал Петр Пелешук, ведущий архитектор-аналитик Level Group.

Хайфлэт

Хайфлэт — квартиры с нестандартно высокими потолками 3,2 метра и более. Высокий потолок добавляет квартире легкости и свободы — даже небольшие помещения кажутся просторнее.

А еще хайфлэт — настоящий рай для дизайнера: здесь можно играть с освещением, оформлять пространство декоративными балками, размещать встроенную мебель, а для обычной мебели выбирать оригинальные, не успевшие примелькаться формы и размеры.

Наконец, хайфлэт можно сделать двухэтажным — многие владельцы таких квартир надстраивают спальню, в которой, в зависимости от высоты потолка, можно разместить только места для сна либо оформить полноценную дополнительную комнату.

Сити-хаус

Сити-хаусами называют квартиры с просторной террасой на свежем воздухе и отдельным входом. При этом внутреннее пространство сити-хауса часто разбивают на два этажа — получается полноценный „дом в доме“.

Скорее всего, похожую планировку вы встречали во время отдыха — в жарких странах таким образом часто оформляют первые этажи отелей. Но свою аудиторию сити-хаусы нашли и в северных широтах — такие квартиры активно продаются в Москве и в Санкт-Петербурге.

Как оформить террасу и каким занятиям ее посвятить — все зависит только от владельцев сити-хауса. Вы можете разбить на террасе палисадник, организовать обеденную зону, рабочее место или, в летний сезон, стильную чил-зону для принятия солнечных ванн. Главное, учесть, куда выходит терраса и сколько часов с вами будет солнце.

Пентхаус