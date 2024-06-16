Хайфлэт, ситихаус и еще три типа квартир, которые выглядят необычно
Современный девелопер готов предложить жильцам не просто квадратные метры, но и оригинальную планировку домашнего пространства, пишет wday.ru.
Стоило покупателям привыкнуть к „евродвушкам“, как в проектах девелоперов появился еще десяток незнакомых слов. И дело совсем не в желании назвать по-новому привычные пространства — они действительно отличаются друг от друга. Все дело в объемно-планировочных решениях, типах окон и уникальном расположении.
О том, в чем разница между эколофтом, хайфлэтом и другими нестандартными квартирами — и как выбрать пространство, которое соответствует планам и ожиданиям семьи, рассказал Петр Пелешук, ведущий архитектор-аналитик Level Group.
Хайфлэт
Хайфлэт — квартиры с нестандартно высокими потолками 3,2 метра и более. Высокий потолок добавляет квартире легкости и свободы — даже небольшие помещения кажутся просторнее.
А еще хайфлэт — настоящий рай для дизайнера: здесь можно играть с освещением, оформлять пространство декоративными балками, размещать встроенную мебель, а для обычной мебели выбирать оригинальные, не успевшие примелькаться формы и размеры.
Наконец, хайфлэт можно сделать двухэтажным — многие владельцы таких квартир надстраивают спальню, в которой, в зависимости от высоты потолка, можно разместить только места для сна либо оформить полноценную дополнительную комнату.
Сити-хаус
Сити-хаусами называют квартиры с просторной террасой на свежем воздухе и отдельным входом. При этом внутреннее пространство сити-хауса часто разбивают на два этажа — получается полноценный „дом в доме“.
Скорее всего, похожую планировку вы встречали во время отдыха — в жарких странах таким образом часто оформляют первые этажи отелей. Но свою аудиторию сити-хаусы нашли и в северных широтах — такие квартиры активно продаются в Москве и в Санкт-Петербурге.
Как оформить террасу и каким занятиям ее посвятить — все зависит только от владельцев сити-хауса. Вы можете разбить на террасе палисадник, организовать обеденную зону, рабочее место или, в летний сезон, стильную чил-зону для принятия солнечных ванн. Главное, учесть, куда выходит терраса и сколько часов с вами будет солнце.
Пентхаус
Пентхаус — еще один вариант „дома в доме“, уже хорошо знакомый в России. Правда, так часто называют любое жилье на верхнем этаже с выходом на крышу. Это не совсем верно — особенность пентхауса в том, что у такой квартиры, действительно расположенной на верхних этажах здания, нет соседей.
Часто пентхаусы оформляют панорамными окнами — оттуда открываются прекрасные виды на две, три или сразу четыре стороны света. Само слово пентхаус ассоциируется с роскошью — планировка действительно чаще встречается в элитных комплексах, однако в последнее время пентхаусы оформляют и в более демократичных проектах.
Эколофт
Эколофт — квартира с высокими потолками и большими французскими окнами. В отличие от хайфлета, обычно располагается на верхних этажах зданий. Высокий потолок в сочетании с обилием воздуха и света от окон, приближенных по высоте к высоте помещения, создает неповторимое ощущение простора и легкости.
От обычных лофтов, чаще всего перестроенных из старинных фабрик и заводов, эколофт отличается более экологичной средой и отсутствием промышленного бэкграунда, что позволяет воспроизвести домашний уют и обеспечить дружелюбный характер квартир. Эколофт изначально создан для проживания, поэтому владельцы могут с удовольствием пользоваться всеми преимуществами жилого района и развитой инфраструктуры.
Таунхаус
Таунхаусами называют малоэтажные дома на несколько семей, которые боковыми стенками примыкают к соседним постройкам — как правило, того же типа. Формат популярен в Европе и США, там перед таунхаусом обязательно расположены земельные участки, которые жители могут использовать на свое усмотрение. Часто там размещают гаражи.
Таунхаусы редко встречаются в черте города, обычно их строят в пригороде. Их можно назвать отличным форматом для тех, кто устал от городской суеты, но по тем или иным причинам не готов к покупке дома. Добрососедство, безопасная и благоустроенная придомовая территория, тишина и уют пригорода — таунхаусы могут предложить все эти преимущества.
Кроме того, выбрать квартиру в таунхаусе можно на любой бюджет. Это очень популярный формат, поэтому свои варианты сегодня готовы предложить и элитные застройщики, и продавцы более демократичной недвижимости).