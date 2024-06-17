Полезные советы
17.06.2024, 07:07

Губка для мытья посуды избавит от досадной проблемы: просто бросьте ее в стиральную машину

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Shironagasukujira | Shutterstock

Губка для мытья посуды может пригодиться за пределами кухни. Владельцам кошек, собак и других домашних животных с шерстью стоит использовать этот предмет во время стирки. Это может показаться странным, но вы точно не пожалеете. Губка поможет избавиться от досадной проблемы, пишет Telegraf.

Хозяева кошек и собак знают, что в период линьки шерсть питомца может быть повсюду в доме. Удалить ее с одежды, одеял и ковриков непросто. Не помогает даже стирка.

Избавиться от шерсти на одежде поможет неиспользованная губка для мытья посуды. Просто бросьте ее в стиральную машину вместе с одеждой. Благодаря шероховатой поверхности она будет притягивать на себя шерсть с одежды.

Если в доме не оказалось неиспользованной губки, ее заменят влажные салфетки. Положите в барабан несколько штук и они так же соберут на себя всю шерсть и волосы с одежды.

Кроме того, можно добавлять во время стирки уксус. Небольшое количество этого средства изменит электростатические свойства ткани и шерсть легко отстирается с одежды.

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