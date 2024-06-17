IKEA бесплатно обновит ваш дом или офис

Осенью IKEA и TV3 запускают совместный проект – телепередачу „Мой дом с IKEA“ (эст. „Minu IKEA kodu“). Его участниками станут 8 счастливчиков. В сезоне данного телевизионного шоу дизайнеры интерьера IKEA обновят отобранные помещения и бизнес-пространства и поделятся со зрителями практическими советами о том, как преобразить дом без масштабного ремонта. Ведущей телешоу станет Ханна Мартинсон.

Согласно последнему исследованию IKEA „Жизнь дома“, 60% жителей Эстонии утверждают, что дом – это их любимое место. Более того, почти каждый четвертый говорит, что обустройство дома – один из важнейших элементов, приносящих им радость, и более половины населения говорят, что планируют переехать или обновить свой дом в ближайшие два года. Поэтому в новом телешоу команда дизайнеров интерьера IKEA будет поощрять зрителей телешоу к переменам дома, делясь с ними вдохновляющими идеями и практическими советами для реальных жизненных ситуаций, которые будут актуальны для многих“, – говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Брита Миквере.

„Жители Эстонии всегда считали дом своей крепостью и оформляли его интерьер таким образом, чтобы в нём было уютно и комфортно. Телеканал TV3 очень рад, что новое шоу даст людям дополнительные советы и поможет найти ещё больше свежих решений, как сделать свой дом более красивым и практичным“, – сказала менеджер по маркетингу и коммуникации TV3 Аннели Адерманн. „Это телешоу, в котором одинаково интересно принимать участие и наблюдать за самим процессом изменений“, – добавила она.

Отбор начался

Первый этап проекта „Мой дом IKEA“ – это отбор участников, желающих обновить свое жилье. Жители Эстонии, желающие стать участниками проекта, могут подать заявку до 1 июля. При подаче заявки им надо указать, какую комнату в доме они хотят обновить больше всего: гостиную, спальню, детскую или другую. Из всех заявок жюри проекта выберет участников, и в их пространстве будет проходить обновление.