IKEA рекомендует: как украсить праздничный стол на Иванов день, потратив на это менее 20 евро

„Не важно, где вы планируете праздновать – в своём саду, в парке или на пляже – есть несколько удобных решений для пикника. А также красивые праздничные решения, для незабываемых моментов“, – говорит глава отдела дизайна интерьеров Брита Миквере.

Некоторые решения в IKEA можно найти по более низкой цене: для того, чтобы быть доступнее для большего количества людей, в середине мая IKEA снизила цены на сотни товаров уже второй раз за год.

Ощущение праздника с помощью текстиля и украшений

Для создания уютной и праздничной атмосферы дизайнер предлагает сделать тканевый тент. „Для начала закрепите верёвку между деревьями и перекиньте ткань, например можно воспользоваться сетчатой занавеской LILL (4 EUR за пару). Прикрепите занавеску с помощью прищепок и утяжелите нижние края занавески. Под тентом расстелите одеяло для пикника или плед (например плед THORGUN всего за 2,99 EUR) и разложите пару подушек (KÄRLEKSGRÄS за 2, 49 EUR) для удобства.

Также можно взять с собой складные стулья (FEJAN за 12 EUR), они подойдут для тех, кому не так удобно сидеть на земле“, – говорит дизайнер.

ощущение праздника: вазы с полевыми цветами, огоньки и колонка для музыки (колонка DAJLIEN за 12 EUR).

„Для уюта – украсьте место для пикника. Например, огоньки на батарейках или на солнечной батарейке добавят уюта. Цветы и свечи в вазах (POMP за 2, 99 EUR) тоже создадут ощущение душевного праздника. Для безопасности можно использовать LED свечи“, – говорит дизайнер.

Дизайнер делится недорогими идеями, как добавить удобства для вашего пикника: поднос для завтрака в постель (KLIPSK за 9,99 EUR) подойдёт для подачи напитков.

Для детей можно выбрать безопасную посуду (KALAS от 0,50 EUR), она подойдёт для тех, кто может уронить свою тарелку и ещё только учится есть самостоятельно.

Упаковываем еду