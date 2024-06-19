В холодильнике скапливается вода: в чем причина и как это исправить своими руками

Почему в холодильнике скапливается вода

В процесс пользования холодильником можно заметить, что на внутренней задней стенке устройства появляются капли. Проблема становится более серьезной, когда вода начинает скапливаться в ящиках или на полках.

Чаще всего это происходит из-за засорения дренажа, отмечает Homesandgardens . Это круглое отверстие, расположенное в задней части холодильника. Он может засориться кусочками продуктов или в процессе автоматического размораживания. В таком случае вода будет скапливаться на задней стенке холодильника, а также в ящиках и на полках. Исправить это можно, если разблокировать сливное отверстие, с помощью пластиковой шпажки, которая идет в комплекте с холодильником.

Если разблокировка слива не помогла, стоит обратить внимание на резиновую сливную трубку, расположенную снаружи холодильника, сзади под решеткой. Частицы еды и другой мусор могут скапливаться в трубе и мешать ей работать должным образом. Просто отвинтите решетку и удалите мусор, чтобы трубка работала правильно.

Другой причиной может быть неисправность термостата, отвечающего за поддержание соответствующей температуры, или поломка вентилятора, отвечающего за распределение охлажденного воздуха. Если он не работает должным образом, необходим ремонт или замена.

Еще одна причина скопления воды в холодильнике — неправильная эксплуатация. Многие люди кладут в холодильник еще теплые продукты, что может привести к образованию конденсата. Еще одна распространенная ошибка – размещение холодильника рядом с плитой, радиатором, под прямыми солнечными лучами.

Еще один фактор — неплотно прилегающая дверь. После смены уплотнителя проблема с накоплением воды должна исчезнуть.

Холодильники Nofrost оснащены специальной технологией, которая отводит влагу наружу. Вода в таком холодильнике может быть сигналом, что конденсатор, отвечающий за удаление влаги, работает неправильно. В этом случае стоит разморозить и почистить холодильник. Если проблема не устранена, причину следует искать в другом месте.