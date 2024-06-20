ВИДЕО | Почти все делают это неправильно: как установить освежитель для унитаза

Можно ли установить освежитель воздуха в туалете неправильно? Кажется, что это элементарная задача, с выполнением которой не должно возникнуть проблем, как и с очисткой санузла. Достаточно открыть упаковку и повесить пластиковый контейнер на ободок унитаза, пишет Telegraf.