ВИДЕО | Почти все делают это неправильно: как установить освежитель для унитаза
Можно ли установить освежитель воздуха в туалете неправильно? Кажется, что это элементарная задача, с выполнением которой не должно возникнуть проблем, как и с очисткой санузла. Достаточно открыть упаковку и повесить пластиковый контейнер на ободок унитаза, пишет Telegraf.
Опубликованное в TikTok видео заставляет усомниться в том, что привычный способ использования освежителя для унитаза правильный.
Как правильно использовать освежитель для туалета
Видео с краткой инструкцией опубликованы TikTok-блогером FitMeIn. Сама девушка призналась, что научилась этому трюку только в 36 лет и, по ее мнению, он намного лучше, чем традиционное подвешивание туалетного блока по краям унитаза.
Большинство магазинных освежителей имеют специально изогнутый крючок. Традиционно освежитель крепится таким образом, что пластиковый крючок висит на краю унитаза. Альтернативный метод предполагает проталкивание крючка под обод. Благодаря этому между сиденьем и унитазом не образуется просвет, а сам освежающий лучше растворяется, тем самым тщательно смывая загрязнения.