Десять советов, что надо сделать перед отъездом в летний отпуск

1. Уберите все ценное

Если вы живете в частном доме, уберите все мало-мальски ценное, в идеале – в закрытое помещение.

„Мы часто недооцениваем стоимость своих вещей. Обычная для домочадцев лестница или железный лом в руках вора могут стать рабочими инструментами, которые помогут ему сделать следующий шаг“, – сказал эксперт по безопасности и добавил, что по лестнице вор может забраться на второй этаж, а лом поможет злоумышленнику открыть двери и окна.

2. Закройте двери и окна

Проверьте, хорошо ли закрыты все окна и двери. Если оставить окно в положении на проветривание, половина работы за вора уже будет сделана. Также рекомендуем установить на окнах и дверях магнитные датчики, которые реагируют на открытие и передают сигнал тревоги охранному экипажу.

3. Перекройте воду и отсоедините приборы от сети

Во избежание происшествий советуем отсоединить все электроприборы от сети. Хорошей идеей будет перекрыть воду, чтобы предотвратить возможные протечки – улаживание страховых случаев, вызванных повреждением водой, занимает очень много времени.

4. Освещение

Видимость очень важна с точки зрения безопасности дома. Чем спокойнее вор сможет действовать, тем выше вероятность, что частный дом заинтересует его. Хорошо, если во дворе есть освещение – например, на тротуаре и рядом с воротами, а у входной двери установлен осветительный прибор с датчиком движения: в таком случае подозрительные действия привлекут внимание соседей.

5. Соседский дозор

Если в том месте, где вы живете, есть соседский дозор, обязательно присоединитесь к нему, прежде чем надолго уехать отпуск. Однако не стоит забывать, что это не заменит охранную систему: даже самый внимательный сосед не может заметить все подозрительные действия.

6. Сообщите другу или соседу

Попросите друга или соседа, которым вы доверяете, присмотреть за домом в ваше отсутствие. Если вы живете в частном доме, хорошо, если кто-то будет время от времени косить траву или, например, опустошать почтовый ящик – так не будет казаться, что дом пустует.