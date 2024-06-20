Десять советов, что надо сделать перед отъездом в летний отпуск
1. Уберите все ценное
Если вы живете в частном доме, уберите все мало-мальски ценное, в идеале – в закрытое помещение.
„Мы часто недооцениваем стоимость своих вещей. Обычная для домочадцев лестница или железный лом в руках вора могут стать рабочими инструментами, которые помогут ему сделать следующий шаг“, – сказал эксперт по безопасности и добавил, что по лестнице вор может забраться на второй этаж, а лом поможет злоумышленнику открыть двери и окна.
2. Закройте двери и окна
Проверьте, хорошо ли закрыты все окна и двери. Если оставить окно в положении на проветривание, половина работы за вора уже будет сделана. Также рекомендуем установить на окнах и дверях магнитные датчики, которые реагируют на открытие и передают сигнал тревоги охранному экипажу.
3. Перекройте воду и отсоедините приборы от сети
Во избежание происшествий советуем отсоединить все электроприборы от сети. Хорошей идеей будет перекрыть воду, чтобы предотвратить возможные протечки – улаживание страховых случаев, вызванных повреждением водой, занимает очень много времени.
4. Освещение
Видимость очень важна с точки зрения безопасности дома. Чем спокойнее вор сможет действовать, тем выше вероятность, что частный дом заинтересует его. Хорошо, если во дворе есть освещение – например, на тротуаре и рядом с воротами, а у входной двери установлен осветительный прибор с датчиком движения: в таком случае подозрительные действия привлекут внимание соседей.
5. Соседский дозор
Если в том месте, где вы живете, есть соседский дозор, обязательно присоединитесь к нему, прежде чем надолго уехать отпуск. Однако не стоит забывать, что это не заменит охранную систему: даже самый внимательный сосед не может заметить все подозрительные действия.
6. Сообщите другу или соседу
Попросите друга или соседа, которым вы доверяете, присмотреть за домом в ваше отсутствие. Если вы живете в частном доме, хорошо, если кто-то будет время от времени косить траву или, например, опустошать почтовый ящик – так не будет казаться, что дом пустует.
7. Не рассказывайте посторонним о предстоящем путешествии
О предстоящем путешествии рассказывайте только близким и друзьям. Даже таксисту, который везет вас в аэропорт, не говорите, куда и на какой срок вы едете – этой информацией могут воспользоваться. На первый взгляд это может показаться чрезмерной мерой, но, например, в Тарту несколько домов обворовали на основании информации, полученной от друга-таксиста.
8. Соцсети отложите на потом
Мы понимаем, что вы хотите при первой возможности рассказать о своем путешествии, но если вы в режиме реального времени сообщаете, что находитесь вдали от дома, на ваш дом могут нацелиться воры. Советуем публиковать фотографии и видео из отпуска только после возвращения домой.
9. Домашняя охрана
Хотя для обеспечения безопасности дома важны все вышеперечисленные пункты, самый главный – это домашняя охрана. „Это лучшее, что вы можете сделать для защиты своей семьи и имущества, – подчеркнул Пярьяла. – Тот факт, что ваш дом круглосуточно находится под присмотром охранной фирмы, дарит чувство безопасности и на родине, и за границей“.
10. Камера видеонаблюдения
Хотя камера, образно говоря, сама со столба не слезет, это все же очень хорошая мера в дополнение к домашней охране. Во-первых, она имеет превентивное воздействие: маловероятно, что вор заберется в ваш дом, увидев камеру. Во-вторых, в случае кражи видеозапись поможет следователям.