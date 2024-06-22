Шумные соседи: как избавиться от таких жильцов?
Соседи снизу сдают квартиру очень неприятным арендаторам. Они шумят, у них часто собираются компании, музыка до самого утра. Однажды они даже испортили лифт так, что пришлось вызывать мастера. Знаю, что они и в арендуемой квартире что-то сломали, пишет в редакцию „МК-Эстония“ читательница Диана.
Но платят они аккуратно, и владельца квартиры все устраивает – он вообще в Эстонии не живет. Как можно избавиться от такого соседства?
От редакции:
„Способами избавления от проблемных жильцов являются проведение конструктивных переговоров, например – с привлечением председателя квартирного товарищества или участкового констебля, или обращение в суд. Арендатор помещения обязан считаться с интересами жильцов дома и соседей“, – отвечает маклер Arco Vara Екатерина Лесникова.