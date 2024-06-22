Шумные соседи: как избавиться от таких жильцов?

Соседи снизу сдают квартиру очень неприятным арендаторам. Они шумят, у них часто собираются компании, музыка до самого утра. Однажды они даже испортили лифт так, что пришлось вызывать мастера. Знаю, что они и в арендуемой квартире что-то сломали, пишет в редакцию „МК-Эстония“ читательница Диана.