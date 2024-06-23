Желаю познакомиться! Самое одинокое в мире растение ищет пару
Энцефаляртос Вуда — единственный и последний. Для здорового продолжения рода ему необходима вторая половина — женская. Без нее это древнее растение обречено жить только в ботанических садах в компании своих клонов, пишет Delfi Dom&Sad.
Энцефаляртос Вуда (Encephalartos woodii) — представитель семейства саговников, выносливое растение с толстым стволом и крупными листьями, образующими величественную крону. Эти растения, похожие на нечто среднее между пальмой и папоротником, но не являющиеся ни тем ни другим, пережили динозавров и несколько массовых вымираний. Когда-то широко распространенные, сегодня они являются одним из самых исчезающих видов на планете.
Единственный известный вид E. woodii был обнаружен в дикой природе в 1895 году ботаником Джоном Медлей Вудом во время экспедиции в лес Нгои в Южной Африке. Вуд искал других представителей вида в этом районе, но безуспешно. В течение следующих нескольких десятилетий ботаники брали черенки E. woodii и выращивали эти доисторические растения в ботанических садах.
Опасаясь, что последний дикий вид E. woodii может погибнуть, в 1916 году его пересадили на охраняемую территорию в Претории. Сейчас это растение считается вымершим в дикой природе, и нет ни одного известного экземпляра, живущего за пределами ботанических садов и заповедников. Но его черенки прижились и до сих пор остаются зелеными. В чем же проблема? Хотя ученым удалось размножить это уникальное растение, все они клоны экземпляра из Нгойи и все они — „мальчики“.
Именно поэтому в лес Нгойи организуются экспедиции в надежде найти пару для растения, чтобы E. woodii мог размножаться естественным путем, внося свой вклад в генетическое разнообразие побегов.
Поиски „девочки“ E. woodii в африканских лесах ведутся с использованием самых передовых технологий: дронов и искусственного интеллекта для идентификации растений.
Саговники (Cycadophyta) — одна из старейших сохранившихся групп растений. Их часто называют „живыми ископаемыми“ или „растениями-динозаврами“ из-за их эволюционной истории, которая насчитывает около 300 миллионов лет. В мезозойскую эру (250-66 миллионов лет назад), также известную как эра саговниковых (или цикадовых), эти растения были распространены повсеместно.
Хотя саговники похожи на папоротники или пальмы, они не являются родственниками ни тех ни других. В отличие от цветковых растений, саговники размножаются шишками. Различить женские и мужские растения можно только после того, как они созреют и сформируются.
Шишки женских растений обычно широкие и круглые, а мужских — вытянутые и более узкие. Мужские шишки производят пыльцу, которую насекомые переносят на женские шишки. Этот древний способ размножения остается почти неизменным на протяжении миллионов лет.
Несмотря на свою долговечность, саговники считаются самыми исчезающими живыми организмами на Земле. Это связано с их медленным ростом и репродуктивным циклом в 10-20 лет, а также с потерей среды обитания из-за вырубки лесов.
Саговники стали ботанической редкостью, а древнее происхождение растения сделало его популярным в экзотическом декоративном садоводстве. Процветает и нелегальная торговля: редкие виды саговников могут приносить миллионы на черном рынке.