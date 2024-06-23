Желаю познакомиться! Самое одинокое в мире растение ищет пару

Энцефаляртос Вуда (Encephalartos woodii) — представитель семейства саговников, выносливое растение с толстым стволом и крупными листьями, образующими величественную крону. Эти растения, похожие на нечто среднее между пальмой и папоротником, но не являющиеся ни тем ни другим, пережили динозавров и несколько массовых вымираний. Когда-то широко распространенные, сегодня они являются одним из самых исчезающих видов на планете.

Единственный известный вид E. woodii был обнаружен в дикой природе в 1895 году ботаником Джоном Медлей Вудом во время экспедиции в лес Нгои в Южной Африке. Вуд искал других представителей вида в этом районе, но безуспешно. В течение следующих нескольких десятилетий ботаники брали черенки E. woodii и выращивали эти доисторические растения в ботанических садах.

Опасаясь, что последний дикий вид E. woodii может погибнуть, в 1916 году его пересадили на охраняемую территорию в Претории. Сейчас это растение считается вымершим в дикой природе, и нет ни одного известного экземпляра, живущего за пределами ботанических садов и заповедников. Но его черенки прижились и до сих пор остаются зелеными. В чем же проблема? Хотя ученым удалось размножить это уникальное растение, все они клоны экземпляра из Нгойи и все они — „мальчики“.

Именно поэтому в лес Нгойи организуются экспедиции в надежде найти пару для растения, чтобы E. woodii мог размножаться естественным путем, внося свой вклад в генетическое разнообразие побегов.

Поиски „девочки“ E. woodii в африканских лесах ведутся с использованием самых передовых технологий: дронов и искусственного интеллекта для идентификации растений.

Саговники (Cycadophyta) — одна из старейших сохранившихся групп растений. Их часто называют „живыми ископаемыми“ или „растениями-динозаврами“ из-за их эволюционной истории, которая насчитывает около 300 миллионов лет. В мезозойскую эру (250-66 миллионов лет назад), также известную как эра саговниковых (или цикадовых), эти растения были распространены повсеместно.