Орхидея будет цвести месяцами: чем ее полить

Однако иногда „уговорить“ орхидею зацвести не так сложно, а помочь этому может копеечное средство, имеющееся в каждой аптечке. Речь идет об активированном угле.

Как „заставить“ цвести орхидею

Так, если орхидея здорова, полив налажен, но после сброса цветков она не спешит снова цвести, можно попытаться ее осторожно подкормить.

Субстрат, на котором растут орхидеи, обычно очень беден. Однако чрезмерное добавление питательных веществ может повредить растению. Уголь, напротив, поможет сделать почву более воздухопроницаемой, способствуя лучшему корневому дыханию и поглощению питательных веществ. Оно также поглощает излишнюю воду при лишнем поливе. Достаточно равномерно разместить несколько таблеток угля в горшке.

Если измельченный или растолченный активированный уголь рассыпать по субстрату, он будет выполнять роль мульчи, защищая поверхность почвы и предотвращая развитие грибковых инфекций.

Активированные угли можно добавлять в воду для полива орхидей, особенно если используете метод погружения. Такую процедуру полезно проводить раз в несколько месяцев. Уголь поможет предотвратить корневую гниль, выполняя роль профилактического средства. Достаточно поместить несколько целых таблеток в воду. Как эффективный сорбент, они поглотят все нежелательные вещества, что улучшит состояние растения и будет стимулировать его цветение.