Как можно охладить себя в знойный день

Некоторые решения для охлаждения дома теперь можно найти по сниженной цене в IKEA: уже второй раз за год IKEA снижает цены, чтобы стать ещё доступнее для большего числа людей.

Ограничиваем солнечный свет

Один из вариантов оставаясь дома в жару – ограничить свет в комнате. Для этого дизайнер советует воспользоваться блокирующими свет гардинами или жалюзи.

„Использование текстиля – это не только один из простых и доступных способов украсить дом, текстиль также помогает регулировать температуру дома. Светонепроницаемые шторы ограничивают солнце и удерживают жару летом (например BENGTA за 15 EUR). Также можно воспользоваться сотовыми жалюзи (TRIPPEVALS за 39,99 EUR), которые сделаны из маленьких сот, которые создают барьер“, – говорит Брита Миквере, глава отдела дизайна интерьеров.

Дизайнер советует закрывать гардины или жалюзи в течение дня, если солнце светит прямо в окна, и нагревает помещение. Этот совет стоит держать в уме когда уезжаете из дома на работу или даже на выходные.

Дизайнер интерьеров говорит, что растения тоже помогают абсорбировать солнечный свет. „Расставьте растения на подоконники, чтобы они абсорбировали свет, например подставка для горшков OLIVBLAD стоит, начиная от 14,99 EUR“, – говорит дизайнер Б. Миквере.

Охлаждающие подушки и коврики

Дизайнер делится идеями, как уснуть в жару и регулировать температуру ночь.

„Наматрасники или подкладка REXBEGONIA, всего за 8,99 EUR помогут дать ощущение прохлады. Вы также можете их охладить ещё больше, положив в специальный пакет и в морозилку, перед использованием. У некоторых эргономичных подушек, например SPETSHAGTORN за 12,99 EUR, есть специальная охлаждающая сторона“,– говорит дизайнер.

Дизайнер советует использовать постельное бельё из натуральных материалов.