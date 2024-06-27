Наш сад
27.06.2024, 14:25

Садовый центр Hortes утопает в долгах

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ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Начиная с января этого года, у садоводческого центра Hortes быстро начала накапливаться налоговая задолженность. Всего за несколько месяцев она выросла до 285 000 евро, пишет dv.ee со ссылкой на Geenius.

Таким образом, по состоянию на 25 июня компания входила в ТОП-100 самых крупных налоговых должников.

Сумма задолженности в размере 68 000 евро включена в график платежей, срок оплаты по текущему плану истекает 31 июля 2024 года. Компания также не представила годовой отчет за финансовый год, закончившийся 30 июня 2023 года, поэтому Налогово-таможенный департамент направил Hortes несколько напоминаний и предупреждений о штрафах. Последнее предупреждение вступило в силу 14 июня, так как отчет не был представлен к продленному сроку.

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