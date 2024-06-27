Садовый центр Hortes утопает в долгах

Сумма задолженности в размере 68 000 евро включена в график платежей, срок оплаты по текущему плану истекает 31 июля 2024 года. Компания также не представила годовой отчет за финансовый год, закончившийся 30 июня 2023 года, поэтому Налогово-таможенный департамент направил Hortes несколько напоминаний и предупреждений о штрафах. Последнее предупреждение вступило в силу 14 июня, так как отчет не был представлен к продленному сроку.