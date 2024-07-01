До и после: как совместить спальню и гостиную в одной комнате
Когда дети подрастают и им требуется больше уединения, родителям часто приходится решать, как перепланировать нынешнее жилое пространство. Часто решают одну комнату оставить для ребенка, а другую комнату превратить в многофункциональное пространство, которое одновременно является спальней, гостиной, а также местом для хранения сезонной одежды или книг. Комната должна быть одновременно уютным убежищем и манящим местом для чтения книг и приема гостей. Дизайнер интерьера внес существенные изменения в существующую планировку помещения, не проводя капитального ремонта.
В центре внимания разделение пространства
При выборе мебели для многофункциональной комнаты важно спланировать помещение по функциям. В этом случае, когда все должно было поместиться в гостиную и спальню, дизайнер интерьера применил простой, но эффектный прием: повесил штору на одну рейку к потолку. Это элегантное решение создает тонкое разделение между спальной и гостиной зонами, не перегружая пространство визуально. Кроме того, стратегическое расположение дивана четко разделяет зону отдыха.
„Желтый диван выступает в качестве фокуса комнаты, привлекая внимание своим ярким цветом. Чтобы добиться общего гармоничного впечатления, мы позволяем этому радостному цвету отражаться в комнате через другие элементы, такие как шторы, подушки и аксессуары. При выборе дивана для семьи с детьми, важно учитывать практичность в уходе. Выбор дивана со съемными и моющимися чехлами может значительно упростить уход“, — рассказалa Брита Миквере, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Eesti.
После этапа планирования можно приступать к выбору мебели. В небольших помещениях ключевой стратегией является многофункциональная мебель. Например, интерьер может включать в себя тумбочку, служащую местом для хранения вещей, передвижную полку и журнальный столик, который при необходимости можно превратить в письменный стол.
„Прикроватная тумбочка для хранения вещей выполняет двойную функцию: очаровательный акцент и практичное решение для хранения дополнительных вещей. Ее можно использовать как дополнительную рабочую поверхность, как приставной столик в гостиной или как удобную прикроватную тумбочку в спальне. По словам Миквере, ее также можно легко убрать, когда она не используется, что делает ее идеальным выбором для ограниченного пространства.
Независимо от того, насколько ограничено пространство комнаты, важно максимально эффективно использовать пустые пространства. Например, рекомендуется использовать под кроватью основание на колесиках. „Это разумное решение для квартир, где нет места для хранения одеял, подушек или сезонной одежды“, — советует дизайнер интерьера.
Большой шкаф для вещей всей семьи
Дизайнер интерьера выбрал высокий шкаф до потолка для хранения вещей. В компактных помещениях он подчеркивает важность закрытых мест для хранения одежды и других предметов, чтобы поддерживать порядок и чистоту в помещении.
„Низкие полки с регулируемой высотой идеально подходят для хранения книг или мелких предметов. Они позволяют персонализировать книжную полку, добавляя ящики, освещение и полезные предметы“, — предложил дизайнер интерьера.
Основные элементы для лучшего проведения досуга
Поскольку уют ассоциируется с отдыхом, важность элементов освещения нельзя недооценивать. По мнению дизайнера интерьера, одного основного света в гостиной недостаточно для работы и хобби. Поэтому рекомендуется добавить функциональное освещение для конкретных занятий, например, лампу для чтения, которая обеспечивает дополнительный свет и снимает нагрузку с глаз. Кроме того, создать уютную атмосферу помогает декоративное освещение, например, торшер или настольная лампа с мягким светом.
„Текстиль и аксессуары, такие как подушки, картины, постеры, растения и настенные украшения, добавляют уюта дому. Они позволяют создать сентиментальное пространство, отражающее уникальную индивидуальность человека. Этот нюанс важен не только в эстетических целях, но и для нашего общего благополучия. Каждое ежегодное исследование IKEA „Домашняя жизнь“ показало, что дома, отражающие нашу личность, в два раза чаще становятся источником внутреннего баланса“, — подчеркнулa Брита Миквере.