До и после: как совместить спальню и гостиную в одной комнате

Когда дети подрастают и им требуется больше уединения, родителям часто приходится решать, как перепланировать нынешнее жилое пространство. Часто решают одну комнату оставить для ребенка, а другую комнату превратить в многофункциональное пространство, которое одновременно является спальней, гостиной, а также местом для хранения сезонной одежды или книг. Комната должна быть одновременно уютным убежищем и манящим местом для чтения книг и приема гостей. Дизайнер интерьера внес существенные изменения в существующую планировку помещения, не проводя капитального ремонта.

В центре внимания разделение пространства

При выборе мебели для многофункциональной комнаты важно спланировать помещение по функциям. В этом случае, когда все должно было поместиться в гостиную и спальню, дизайнер интерьера применил простой, но эффектный прием: повесил штору на одну рейку к потолку. Это элегантное решение создает тонкое разделение между спальной и гостиной зонами, не перегружая пространство визуально. Кроме того, стратегическое расположение дивана четко разделяет зону отдыха.

„Желтый диван выступает в качестве фокуса комнаты, привлекая внимание своим ярким цветом. Чтобы добиться общего гармоничного впечатления, мы позволяем этому радостному цвету отражаться в комнате через другие элементы, такие как шторы, подушки и аксессуары. При выборе дивана для семьи с детьми, важно учитывать практичность в уходе. Выбор дивана со съемными и моющимися чехлами может значительно упростить уход“, — рассказалa Брита Миквере, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Eesti.

После этапа планирования можно приступать к выбору мебели. В небольших помещениях ключевой стратегией является многофункциональная мебель. Например, интерьер может включать в себя тумбочку, служащую местом для хранения вещей, передвижную полку и журнальный столик, который при необходимости можно превратить в письменный стол.