Малина завалит вас урожаем: только добавьте в почву это удобрение
Лето в разгаре, и наши сады пестрят спелыми ягодами. Малина – одна из самых любимых ягод, которая не только вкусна, но и полезна. Чтобы насладиться щедрым урожаем сладких и крупных ягод, важно правильно ухаживать за малиновыми кустами и особенно важно подкармливать их во время плодоношения, пишет Telegraf.
Чем прикормить малину во время плодоношения?
1. Дрожжевая подкормка:
Это простой, доступный и действенный способ подкормить малину.
Рецепт:
3 л воды отстоять в течение суток.
Профильтровать и добавить 100 г сахара.
20 г сухих дрожжей развести в теплой воде.
Влить дрожжевую смесь в воду с сахаром.
Перемешать и бросить на 3-4 часа.
Перед использованием развести концентрат с водой в пропорции 1:5.
Вносить по 1 л раствора под каждый куст, предварительно увлажнив почву.
2. Пепеловая подкормка:
Этот метод не только насытит малину питательными веществами, но поможет защитить ее от вредителей.
Рецепт:
Развести 1 стакан золы в 10 л воды.
Перемешать и подливать под каждый куст по 1,5 ведра раствора на 1 кв. м.
Важно:
Не используйте свежий навоз, поскольку он может повредить корневую систему малины.
Соединяйте подкормку с поливом, чтобы удобрения лучше всасывались.
Не перекармливайте малину, ведь это может оказать негативное влияние на качество ягод.
Дополнительные советы:
Регулярно удаляйте сорняки и разрыхляйте почву вокруг кустов.
Обеспечьте малине достаточный полив, особенно в жаркую и сухую погоду.
Осматривайте растения на наличие вредителей и болезней.
Прищипывайте верхушки побегов, чтобы стимулировать разветвление и рост ягод.
Следуя этим простым правилам, вы сможете вырастить здоровую и обильно малину, которая порадует вас сочными и ароматными ягодами.