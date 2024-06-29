Малина завалит вас урожаем: только добавьте в почву это удобрение

Лето в разгаре, и наши сады пестрят спелыми ягодами. Малина – одна из самых любимых ягод, которая не только вкусна, но и полезна. Чтобы насладиться щедрым урожаем сладких и крупных ягод, важно правильно ухаживать за малиновыми кустами и особенно важно подкармливать их во время плодоношения, пишет Telegraf.