Наш сад
29.06.2024, 08:07

Малина завалит вас урожаем: только добавьте в почву это удобрение

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: giedre vaitekune | Shutterstock

Лето в разгаре, и наши сады пестрят спелыми ягодами. Малина – одна из самых любимых ягод, которая не только вкусна, но и полезна. Чтобы насладиться щедрым урожаем сладких и крупных ягод, важно правильно ухаживать за малиновыми кустами и особенно важно подкармливать их во время плодоношения, пишет Telegraf.

Чем прикормить малину во время плодоношения?

1. Дрожжевая подкормка:

Это простой, доступный и действенный способ подкормить малину.

Рецепт:

  • 3 л воды отстоять в течение суток.

  • Профильтровать и добавить 100 г сахара.

  • 20 г сухих дрожжей развести в теплой воде.

  • Влить дрожжевую смесь в воду с сахаром.

  • Перемешать и бросить на 3-4 часа.

  • Перед использованием развести концентрат с водой в пропорции 1:5.

  • Вносить по 1 л раствора под каждый куст, предварительно увлажнив почву.

2. Пепеловая подкормка:

Этот метод не только насытит малину питательными веществами, но поможет защитить ее от вредителей.

Рецепт:

  • Развести 1 стакан золы в 10 л воды.

  • Перемешать и подливать под каждый куст по 1,5 ведра раствора на 1 кв. м.

Важно:

  • Не используйте свежий навоз, поскольку он может повредить корневую систему малины.

  • Соединяйте подкормку с поливом, чтобы удобрения лучше всасывались.

  • Не перекармливайте малину, ведь это может оказать негативное влияние на качество ягод.

Дополнительные советы:

  • Регулярно удаляйте сорняки и разрыхляйте почву вокруг кустов.

  • Обеспечьте малине достаточный полив, особенно в жаркую и сухую погоду.

  • Осматривайте растения на наличие вредителей и болезней.

  • Прищипывайте верхушки побегов, чтобы стимулировать разветвление и рост ягод.

Следуя этим простым правилам, вы сможете вырастить здоровую и обильно малину, которая порадует вас сочными и ароматными ягодами.

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