Семь малозатратных трюков, благодаря которым интерьер выглядит роскошным

Настольные лампы

Поставьте на столик у дивана настольную лампу, и интерьер гостиной значительно преобразится, особенно в вечернее время. Со спальнями и прикроватными тумбочками это трюк также работает безотказно, но в таком случае рекомендуем выбирать менее строгие, уютные варианты для атмосферы расслабления и отдыха.

Белоснежная скатерть

В современных домах скатерти используют нечасто, в лучшем случае по праздникам. Однако необходимость в стирке — не повод отказывать себе в удовольствии отобедать на белоснежных скатертях. В продаже несложно найти водоотталкивающие варианты, которые не нуждаются в особом уходе и будут радовать вас не один день.

Светодиодная лента

С ленточной подсветкой (особенно цветной) главное не перестараться, иначе ваша квартира станет похожей на логово блогеров. Оформлять ей потолок также не советуем —– дорогой интерьер едва ли ассоциируется с атмосферой ночного клуба. Зато подсветка над рабочей поверхностью заметно преобразит кухню, к тому же, готовить станет комфортнее.

Фактурные наволочки

Преобразить диван и отвлечь внимание от возраста мебели можно с помощью подушек в фактурных наволочках. Даже недорогие образцы, к примеру, из вельвета или бархата, выглядят весьма солидно. Выбирайте глубокие цвета, комплементарные другим акцентам в интерьере, — и ваш дом „заиграет“ по-новому с минимальными затратами.

Новые дверцы

Замена систем хранения целиком может потребовать значительных затрат, однако экономно преобразить интерьер можно, заменив лишь дверцы шкафов, а то и одну лишь фурнитуру. Разница будет особенно заметной, если избавиться от стеклянных дверей. Будем откровенны: мало кто хранит в таких шкафах презентабельную коллекцию, а хлам в экспозиции не нуждается.

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