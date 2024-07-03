Забудете о мойке на неделю: что добавить в воду, чтобы пол сиял

Сегодня мы хотим рассказать, какое копеечное средство можно добавить в воду во время мытья пола, чтобы он сиял в течение недели.

Что добавить в воду во время мытья полов

Так, поможет обычный глицерин – всего столовая ложка аптечного средства на полведра воды может сотворить чудеса. Все дело в том, что эта жидкость не только отлично очищает поверхности от загрязнений, но и создает на них невидимую антистатическую пленку. Именно она является своеобразным отталкивателем пыли и грязи, благодаря чему пол дольше остается чистым.

Для придания приятного аромата и усиления дезинфицирующего эффекта можно добавить в раствор несколько капель эфирного масла. В частности, это могут быть масла чайного дерева, пихты, сосны, эвкалипта или лимона. Они не только обеспечивают свежий запах в воздухе, но и обладают антибактериальными свойствами, что особенно важно для семей с детьми и домашними животными.

Применение этого раствора существенно сокращает время, затраченное на уборку. Протирая пол таким раствором раз в неделю, можно сохранить его блеск и свежесть. Кроме того, глицерин подходит для протирания пыли на других поверхностях, предотвращая ее оседание, что устраняет потребность в частой уборке.