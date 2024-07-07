Защитный механизм: 7 растений для сада и огорода, которые отпугивают вредителей

Розмарин

Это ароматное растение является одним из самых сильных отпугивателей вредителей, ведь они очень не любят его запах. Такие травы не только улучшают вкус многих блюд, но и являются естественными защитниками сада. Благодаря своему сильному аромату розмарин может стать и эффективным средством от комаров — из него часто делают натуральное средство против этих насекомых.

Базилик

Это растение идеально подходит не только для салатов! Базилик отпугивает самых разных насекомых, а в теплице выполняет работу по борьбе с вредителями. Кроме того, эта трава не только улучшает вкус помидоров, но и отпугивает томатных червей (личинок томатной моли).

Мята

Летом мяту добавляют в напитки и десерты для придания им освежающего, бодрящего аромата и вкуса, но насекомым и мышам она не по вкусу. Запах мяты также отпугивает муравьев и тлю, ее легко выращивать, и она приятно пахнет в саду. Кстати, если вы хотите привлечь в свой сад больше опылителей, таких как пчелы и бабочки, мята вам в этом поможет.

Тимьян

Тимьян (особенно лимонный) — еще одна ароматная трава, которую можно сочетать с ягодами и овощами. Как розмарин и мята, его аромат является естественным средством от насекомых и эффективен против различных вредителей. Если посадить тимьян рядом с клубникой, он отпугнет червей, укрепит растения и повысит их урожайность.

Шнитт-лук

Шнитт-лук — прекрасный компаньон для моркови, томатов и даже роз. Луковый аромат отпугивает таких насекомых, как морковная муха и тля. Другие представители семейства амариллисовые — чеснок, лук и лук-порей — также обладают отталкивающими свойствами шнитт-лука.

Календула