Защитный механизм: 7 растений для сада и огорода, которые отпугивают вредителей
Специалисты по садоводству хорошо знают, какие растения в саду отпугивают вредителей и могут стать для них своеобразной ловушкой. Что бы вы ни выращивали — овощи, фрукты или цветы, — для защиты урожая есть несколько полезных хитростей. Одна из них: посадить рядом с основными культурами растения-компаньоны. Они будут служить естественным отпугивателем и сбивать с толку обоняние вредителей, пишет Telegraf.
Розмарин
Это ароматное растение является одним из самых сильных отпугивателей вредителей, ведь они очень не любят его запах. Такие травы не только улучшают вкус многих блюд, но и являются естественными защитниками сада. Благодаря своему сильному аромату розмарин может стать и эффективным средством от комаров — из него часто делают натуральное средство против этих насекомых.
Базилик
Это растение идеально подходит не только для салатов! Базилик отпугивает самых разных насекомых, а в теплице выполняет работу по борьбе с вредителями. Кроме того, эта трава не только улучшает вкус помидоров, но и отпугивает томатных червей (личинок томатной моли).
Мята
Летом мяту добавляют в напитки и десерты для придания им освежающего, бодрящего аромата и вкуса, но насекомым и мышам она не по вкусу. Запах мяты также отпугивает муравьев и тлю, ее легко выращивать, и она приятно пахнет в саду. Кстати, если вы хотите привлечь в свой сад больше опылителей, таких как пчелы и бабочки, мята вам в этом поможет.
Тимьян
Тимьян (особенно лимонный) — еще одна ароматная трава, которую можно сочетать с ягодами и овощами. Как розмарин и мята, его аромат является естественным средством от насекомых и эффективен против различных вредителей. Если посадить тимьян рядом с клубникой, он отпугнет червей, укрепит растения и повысит их урожайность.
Шнитт-лук
Шнитт-лук — прекрасный компаньон для моркови, томатов и даже роз. Луковый аромат отпугивает таких насекомых, как морковная муха и тля. Другие представители семейства амариллисовые — чеснок, лук и лук-порей — также обладают отталкивающими свойствами шнитт-лука.
Календула
Многочисленные сорта календулы не только красивы, но и полезны. Яркие душистые цветы придают саду красоту, а их аромат и корни помогают отпугивать нематод и тлю. Специалисты по садоводству рекомендуют высаживать цветы по краям грядок в качестве первой линии защиты от вредителей. Также календулу полезно сажать рядом с помидорами для защиты от томатных червей, рядом с фасолью для защиты от бобовых жуков и рядом с капустой и брокколи для защиты от капустной моли.