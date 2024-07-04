04.07.2024, 07:07
Если блендер затупился, перебейте в нем этот продукт: лезвия снова станут острыми
С этой задачей справится даже новичок.
Как наточить ножи на блендере с помощью яичной скорлупы
Так, ножи блендера можно попытаться заточить у мастера. Или сэкономить и вспомнить старые проверенные народные методы. Чтобы восстановить остроту ножей в блендере, воспользуйтесь обычной яичной скорлупой. Сначала поместите скорлупу в морозильную камеру на 20-30 минут.
После этого положите замороженную скорлупу в блендер и включите на 1-2 минуты. Ножи снова станут острыми. Эксперты объясняют этот необычный лайфхак тем, что скорлупа действует как точильный камень. Благодаря своей жесткости и хрупкости она идеально подходит для заточки ножей.