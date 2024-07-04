Если блендер затупился, перебейте в нем этот продукт: лезвия снова станут острыми

Яичную скорлупу можно использовать не только как удобрение на огороде или как средство борьбы с устаревшими пятнами, но также точить лезвие блендера. Она отлично справится с задачей, благодаря чему устройство не придется выбрасывать, пишет Telegraf со ссылкой на „Ukr.Media“.