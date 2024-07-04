Полезные советы
04.07.2024, 07:07

Если блендер затупился, перебейте в нем этот продукт: лезвия снова станут острыми

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: S_Photo | Shutterstock

Яичную скорлупу можно использовать не только как удобрение на огороде или как средство борьбы с устаревшими пятнами, но также точить лезвие блендера. Она отлично справится с задачей, благодаря чему устройство не придется выбрасывать, пишет Telegraf со ссылкой на „Ukr.Media“.

С этой задачей справится даже новичок.

Как наточить ножи на блендере с помощью яичной скорлупы

Так, ножи блендера можно попытаться заточить у мастера. Или сэкономить и вспомнить старые проверенные народные методы. Чтобы восстановить остроту ножей в блендере, воспользуйтесь обычной яичной скорлупой. Сначала поместите скорлупу в морозильную камеру на 20-30 минут.

После этого положите замороженную скорлупу в блендер и включите на 1-2 минуты. Ножи снова станут острыми. Эксперты объясняют этот необычный лайфхак тем, что скорлупа действует как точильный камень. Благодаря своей жесткости и хрупкости она идеально подходит для заточки ножей.

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