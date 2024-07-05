Микроволновка порадует чистотой и приятным запахом: ТОП-3 копеечных средств

Однако это устройство необходимо периодически мыть. Это можно сделать с помощью профессиональных моющих средств или воспользоваться проверенными методами.

Как отмыть микроволновку до блеска

Лимон

Этот метод поможет избавиться не только от грязи, но и от неприятного запаха. Нужно взять пол литра воды, один лимон и миску, подходящую для использования в микроволновке. Затем лимон нужно нарезать на кусочки, выдавить из него сок и смешать с водой. Нагреть раствор на максимальной мощности в течение 10-15 минут, после чего оставить в микроволновке еще на несколько минут. Затем осторожно вынуть миску и протереть стенки чистой губкой.

Средство для мытья посуды

Этот метод подходит для удаления устаревшей грязи. Для этого нужно разбавить любое моющее средство небольшим количеством воды. Полученной жидкостью обработать стенки микроволновки и оставить на час для отмокания. Затем тщательно смыть грязь и остатки средства. Если с первого раза микроволновку не удалось очистить, можно повторить процедуру.

Уксус

Если микроволновка сильно загрязнена и имеет устойчивый налет, используйте уксус для очистки. Вам понадобятся: глубокая миска, три столовых ложки уксуса, два стакана воды и тряпка. Смешайте уксус с водой в миске и нагревайте этот раствор в микроволновке около 10 минут. После нагревания оставьте миску внутри, чтобы пар настоялся в закрытой микроволновке в течение 15 минут. Затем извлеките миску и протрите внутренние поверхности микроволновки тряпкой.