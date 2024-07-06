Комары и близко не подлетят: от насекомых спасет малоизвестное натуральное средство

Летом много времени приходится проводить на свежем воздухе — во дворе, на даче, у реки. Тем временем надоедливые комары то и дело пытаются испортить отдых. Эффективные средства от насекомых можно купить в любом супермаркете. Но они могут содержать в своем составе вредные вещества. Поэтому для защиты от комаров лучше использовать проверенные временем натуральные средства, пишет Telegraf.