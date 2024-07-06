Наш сад
06.07.2024, 08:07

Комары и близко не подлетят: от насекомых спасет малоизвестное натуральное средство

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Thammanoon Khamchalee | Shutterstock

Летом много времени приходится проводить на свежем воздухе — во дворе, на даче, у реки. Тем временем надоедливые комары то и дело пытаются испортить отдых. Эффективные средства от насекомых можно купить в любом супермаркете. Но они могут содержать в своем составе вредные вещества. Поэтому для защиты от комаров лучше использовать проверенные временем натуральные средства, пишет Telegraf.

Отпугнуть насекомых помогут вазоны с ароматными растениями. И не только. Исследования показали, что комаров отпугивает экстракт листьев томата. Поэтому их стоит использовать против этих насекомых.

Как прогнать комаров с помощью листьев томата

Некоторые дачники в целях профилактики различных заболеваний томатов удаляют на них листья. Оторванные части растений после этого оказываются в выгребной яме. Но для них можно найти применение получше. Например, использовать для борьбы с надоедливыми комарами.

Листья томата — малоизвестное, но эффективное домашнее средство от комаров. Необходимо просто сорвать 3–4 листочка растения и потереть ими кожу в открытых местах. Запах, исходящий от растения, отпугнет комаров, поэтому они даже близко не подлетят.

Такой нехитрый способ поможет провести спокойный вечер на природы без комариных укусов.

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