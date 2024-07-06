Эффективнее всего собирают ягоды люди с СДВГ, выяснили ученые

Исследователи проанализировали данные 457 взрослых людей, которые играли в игру по сбору ягод - задача состояла в том, чтобы собрать как можно больше ягод за восемь минут. Игроки могли использовать различные стратегии, например, продолжать собирать ягоды с кустов на одном и том же месте или перемещаться на новую „грядку“.

Перемещение, конечно, занимало некоторое время, и не было гарантии, что новое место сбора окажется более урожайным. Однако если один и тот же куст собирали несколько раз, то с каждым разом количество ягод, которые можно было получить с этого растения, уменьшалось.

Исследование обсуждается в подкасте Popular Science „The Weirdest Thing I Learned This Week“.

Помимо игры, участники исследования также заполняли анкету, которая должна была помочь исследователям определить, у кого из участников наблюдаются симптомы СДВГ. Следует отметить, что этот опросник не заменял формального диагноза, но был направлен на выявление признаков, указывающих на трудности с концентрацией внимания.

Сравнив результаты опроса с игровой статистикой, исследователи пришли к выводу, что люди с симптомами СДВГ выбирали стратегию, которая отличалась от остальных. Она была более эффективной и предсказывала, что игрок будет чаще переходить на новый куст. Это позволило людям с симптомами СДВГ собрать в среднем 602 ягоды за отведенное время, в то время как остальные собрали в среднем 521 ягоду.

Конечно, этот эксперимент нельзя полностью сравнить со сбором ягод или другими стратегиями сбора пищи. Но в будущем ученые планируют провести исследование с участием людей с официально подтвержденным диагнозом СДВГ, а также сделать процесс сбора ягод более реалистичным.

Следует отметить, что это далеко не первое исследование, выдвигающее теорию о том, что СДВГ, как и другие черты, связанные с нейроразнообразием, развились у людей для повышения выживаемости наших предков. Действительно, многие черты, которыми обладают люди с СДВГ, более полезны при добыче пищи и охоте, чем при работе в офисе.