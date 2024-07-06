Полезные советы
06.07.2024, 19:57

Вы точно не слышали о таком способе: как оригинально сэкономить заряд телефона

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Natee Meepian | Shutterstock

Заряд на устройстве могут „поедать“ не только приложения, но и картинка, которая у вас установлена на фоне. Эксперты рекомендуют поставить просто черные обои, чтобы сохранить проценты батареи. Об этом пишет Telegraf со ссылкой highload.today.

Оказывается, красный, синий, белый, зеленый и другие цвета потребляют больше энергии, нежели черный. И хотя этот лайфхак кажется неприметным, но на деле он поможет сохранить до 60% заряда.

В частности это касается OLED-экранов, которые есть в большинстве новых моделей смартфонов. Такой способ подойдет как владельцам iPhone, так и Android.

Также стоит добавить, что есть и альтернативный вариант — черные обои в разноцветными полосами. Этакая фоновая картинка также будет потреблять меньше заряда, чем, например, яркая фотография.

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RusDelfi
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