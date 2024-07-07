СОВЕТЫ│Как помыть натяжные потолки и не оставить разводов

Удалите пыль: начните с удаления пыли и паутины с поверхности потолка. Для этого можно использовать сухую микрофибру или мягкую щетку с длинной ручкой. Движения должны быть легкими, чтобы не повредить материал.

Приготовьте моющий раствор: разведите в воде немного моющего средства или используйте готовое специализированное средство. Важно, чтобы раствор был мягким и не агрессивным.

Начните мытье: смочите мягкую ткань или губку в моющем растворе и аккуратно протирайте потолок. Движения должны быть круговыми и легкими, без сильного нажима.

Промывание: после того как весь потолок был вымыт, протрите его чистой влажной тканью, чтобы удалить остатки моющего средства. Это поможет избежать появления разводов.