Советы дизайнера IKEA: как сделать старомодную кухню современной

„Перед началом ремонта следует оценить планировку кухни. Проблема может заключаться не в расстановке мебели, а в непрактичности используемых решений,“- сказал Педро Кастро руководитель отдела дизайна интерьера IKEA.

Например, если кухня имеет планировку галерейного типа, где кухонные шкафы расположены по обеим сторонам стены и таким образом остается место для обеденной зоны, планировка кухни идеально подходит. Дизайнер интерьеров IKEA рекомендует сохранить ту же планировку, но повысить практичность кухни.

По словам Кастро, бесплатные онлайн-инструменты планирования пригодятся при ремонте или меблировке любого помещения. „При планировании там вы можете увидеть планировку своей комнаты и при необходимости внести изменения, выбрать цвета и меблировку. Интерьерные решения также играют важную роль, и в программе планирования вы можете создать доску настроения с разными цветами, которые вы хотите использовать в комнате, и посмотреть, как они сочетаются друг с другом. Например, выбрать один базовый тон и добавить к нему акцент дополнительными цветами,“- говорит Кастро.

Вы можете освободить больше места с помощью практичных решений для хранения

Кухня должна быть и практичной, и безопасной, особенно если в доме есть маленькие дети. Дизайнер интерьеров IKEA рекомендует отдавать предпочтение максимально возможному использованию встроенной бытовой техники и различным решениям для хранения кухонных принадлежностей.

Для этой кухни дизайнер интерьеров добавил встроенную духовку, микроволновую печь и посудомоечную машину. „Встроенные решения практичны. Возможность полной интеграции их в кухонную мебель помогает сохранить единый стиль во всем помещении и экономит место на рабочей поверхности. Мы даже нашли подходящее место в шкафу для кофемашины. Чем меньше предметов на рабочей поверхности, тем больше места остается для приготовления пищи,“- говорит Кастро.

Обновите комнату с помощью декоративных элементов соответствующих цветов