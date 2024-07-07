Советы дизайнера IKEA: как сделать старомодную кухню современной
„Перед началом ремонта следует оценить планировку кухни. Проблема может заключаться не в расстановке мебели, а в непрактичности используемых решений,“- сказал Педро Кастро руководитель отдела дизайна интерьера IKEA.
Например, если кухня имеет планировку галерейного типа, где кухонные шкафы расположены по обеим сторонам стены и таким образом остается место для обеденной зоны, планировка кухни идеально подходит. Дизайнер интерьеров IKEA рекомендует сохранить ту же планировку, но повысить практичность кухни.
По словам Кастро, бесплатные онлайн-инструменты планирования пригодятся при ремонте или меблировке любого помещения. „При планировании там вы можете увидеть планировку своей комнаты и при необходимости внести изменения, выбрать цвета и меблировку. Интерьерные решения также играют важную роль, и в программе планирования вы можете создать доску настроения с разными цветами, которые вы хотите использовать в комнате, и посмотреть, как они сочетаются друг с другом. Например, выбрать один базовый тон и добавить к нему акцент дополнительными цветами,“- говорит Кастро.
Вы можете освободить больше места с помощью практичных решений для хранения
Кухня должна быть и практичной, и безопасной, особенно если в доме есть маленькие дети. Дизайнер интерьеров IKEA рекомендует отдавать предпочтение максимально возможному использованию встроенной бытовой техники и различным решениям для хранения кухонных принадлежностей.
Для этой кухни дизайнер интерьеров добавил встроенную духовку, микроволновую печь и посудомоечную машину. „Встроенные решения практичны. Возможность полной интеграции их в кухонную мебель помогает сохранить единый стиль во всем помещении и экономит место на рабочей поверхности. Мы даже нашли подходящее место в шкафу для кофемашины. Чем меньше предметов на рабочей поверхности, тем больше места остается для приготовления пищи,“- говорит Кастро.
Обновите комнату с помощью декоративных элементов соответствующих цветов
Общий интерьер кухни должен быть минималистичным. „Выберите простую цветовую палитру для кухни. Например, вы можете использовать зеленый в качестве основного цвета и дополнить его черными предметами, такими как кухонный смеситель и раковина, вытяжка, ручки, стол и посуда. Черные детали создают единый образ между кухонным уголком и обеденным столом и добавляют элегантности общему интерьеру. Кроме того, добавление пары открытых полок дает вам возможность выделить предметы, которые придают вашему интерьеру индивидуальность и которыми вы гордитесь,“- сказал дизайнер.
Интерьер кухни прекрасно дополняют зеленые растения. Дизайнер интерьеров создал уникальные настольные украшения из стеклянной тары, наполнив их декоративными камнями вперемешку с растениями, землей и различными суккулентами.