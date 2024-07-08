Опасный вирус обнаружен на листьях томатов

По словам главного специалиста отдела здоровья растений и посадочного материала Департамента сельского хозяйства и продовольствия Биргера Илау, в ходе мониторинга был взят 81 образец на 20 эстонских предприятиях, где выращивались томаты для сбыта растений, фруктов и семян. Вирус ToBRFV был обнаружен на двух производственных площадках.

„В одном случае это было небольшое количество зараженных растений, которые были произведены для продажи, в другом производство плодов томата, которое останется под наблюдением, но в конце сезона после сбора урожая все выращенные в теплице растения будут уничтожены“, - сказал Илау, по словам которого на растениях ни на одной из производственных площадок не обнаружено признаков заражения вирусом. Вирус томата не опасен для здоровья человека.

„Мы имеем дело с очень легко передающимся вирусом, в теплице вирус очень легко перенести с растения на растение инструментами или одеждой“, — сказал Илау. Вирус, вероятно, попал в Эстонию с импортными семенами томатов. Устойчивые к ToBRFV сорта томатов не известны.

В 2020 году впервые был проведен обширный мониторинг на всей территории Европейского союза, включая Эстонию. На сегодняшний день этот вирус обнаружен в большинстве стран ЕС, ранее ToBRFV обнаруживался в Эстонии в 2021 и 2022 годах. Вирус попадает в Европу с семенами томатов из стран, не входящих в ЕС, то есть третьих стран. В странах ЕС ToBRFV был обнаружен при пограничном контроле на семенах томатов, поступающих из разных стран, например Китая, Израиля, Индии, Перу, Турции, Танзании, Чили, Кении.

Хотя семена томатов, импортируемые в ЕС, должны быть протестированы на ToBRFV, PTA рекомендует по возможности избегать использования семян из стран основного риска, таких как Китай, Израиль и Индия. Рекомендуется также воздержаться от сеять семян томатов, предназначенных в пищу.

Установленные Еврокомиссией меры предусматривают ежегодный мониторинг во всех государствах-членах, а также осуществление мер борьбы в случае обнаружения вредителя – зараженные растения уничтожаются, а места выращивания дезинфицируются. Плоды зараженных растений томата можно продавать в пищу, вирус не опасен для здоровья человека. Мониторинг осуществляется с 2020 года.

Инфекция ToBRFV может протекать бессимптомно, но в худшем случае вирус вызывает серьезные симптомы заболевания как на листьях, так и на плодах. ToBRFV вызывает мозаицизм и деформацию листьев. Чашечки становятся коричневыми и на более поздних стадиях инфекции могут засыхать. Плоды зараженных растений мельче, имеют более твердую поверхность, они бледнее, с коричневыми некротическими пятнами. Заражение ToBRFV может привести к полной потере урожая.