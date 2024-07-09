Специалисты предупредили об опасности штор в ванной

Развешивайте шторку после каждого использования, чтобы она просыхала и не образовывала биоплёнку и плесень;

Регулярно проветривайте ванную комнату, чтобы снизить уровень влажности;

Раз в неделю замачивайте шторку в растворе уксуса. Это помогает уничтожить бактерии. Однако уксус не убивает их полностью, поэтому шторку следует менять раз в три месяца;

Для незначительных загрязнений используйте дольку лимона или зубную пасту на влажной губке, чтобы протереть пораженные участки;

Пятна плесени можно очищать с помощью смеси соды и нашатырного спирта. Нанесите её, оставьте на 10–15 минут, затем протрите и смойте водой;