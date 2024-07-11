Голосование: в Пыхья-Таллинне выбирают самые красивые дворы

„Все желающие могли в течение более чем месяца прислать на конкурс фотографии своих дворов. Теперь лучшие дворы будут выбраны путем народного голосования на страницах района в Facebook. Призы получат как дворы, набравшие больше всего голосов, так и сами голосующие. Мы разыграем среди участников голосования сувениры“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.

По словам старейшины, цель конкурса — обратить позитивное внимание на те дворы, в которые вложено много заботы и любви. „Таким образом, мы вдохновляем и других на благоустройство и украшение своих дворов“, — добавила Таммур.

Голосование конкурса „Красивый двор Пыхья-Таллинна“ проходит до конца июля на страницах управы района в Facebook на эстонском, русском и английском языках. Победитель будет выбран по суммарному количеству голосов, набранных на всех страницах.

Страницы управы Пыхья-Таллинна в Facebook: на эстонском языке: https://www.facebook.com/share/p/ySYVNi291BFNv1vG/

на русском языке: https://www.facebook.com/share/p/SqWSuHvnToYBFS7x/

на английском языке: https://www.facebook.com/share/p/BRNNhcsFnrxhZTez/