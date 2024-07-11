Голосование: в Пыхья-Таллинне выбирают самые красивые дворы
На аккаунтах управы Пыхья-Таллинна в социальных сетях проходит голосование по выбору самых красивых дворов района.
„Все желающие могли в течение более чем месяца прислать на конкурс фотографии своих дворов. Теперь лучшие дворы будут выбраны путем народного голосования на страницах района в Facebook. Призы получат как дворы, набравшие больше всего голосов, так и сами голосующие. Мы разыграем среди участников голосования сувениры“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.
По словам старейшины, цель конкурса — обратить позитивное внимание на те дворы, в которые вложено много заботы и любви. „Таким образом, мы вдохновляем и других на благоустройство и украшение своих дворов“, — добавила Таммур.
Голосование конкурса „Красивый двор Пыхья-Таллинна“ проходит до конца июля на страницах управы района в Facebook на эстонском, русском и английском языках. Победитель будет выбран по суммарному количеству голосов, набранных на всех страницах.