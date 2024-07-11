По какому принципу люди выбирают имена для своих роботов-пылесосов

Есть ли у вас незаменимый бытовой помощник, который сам по себе передвигается и поглощает пыль? Если да, то, вероятнее всего, вы его как-то называете. Оказывается, мы даем прозвища гаджетам не совсем произвольно, а следуя определенной логике, пишет „Рамблер“.