Насыпьте это копеечное средство в унитаз и вы забудете о мойке: что поможет ему сиять

Этот метод не только улучшает чистоту сантехники, но помогает избавиться от микробов.

Как очистить унитаз с помощью соды и моющего средства

Так, сначала на внутреннюю поверхность сантехники следует нанести гель для мытья посуды, чтобы обеспечить полное покрытие всех загрязненных участков. После чего – насыпать на обработанную поверхность обычную пищевую соду. Этот раствор оставить на пол часа. Затем унитаз необходимо очистить поверхность щеткой для унитаза и смыть водой. Если проводить эту процедуру еженедельно, то унитаз будет долгое время оставаться чистым и без налета.

Кроме того, прекрасно очищает унитаз обычная соль. Всего 100 г этого продукта нужно рассыпать по внутренним краям унитаза и оставить на несколько часов. После этого обработать унитаз щеткой и смыть. Результат вас приятно удивит, поскольку благодаря соли поверхность станет гораздо чище, а неприятные запахи быстро исчезнут.