Полезные советы
12.07.2024, 07:07

Насыпьте это копеечное средство в унитаз и вы забудете о мойке: что поможет ему сиять

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Dariusz Jarzabek | Shutterstock

Ответственные хозяйки всегда ищут способы держать ванную комнату чистой, используя разнообразные уловки и лайфхаки. Одним из этих способов является использование обычной кухонной соды и средства для мытья посуды по уходу за унитазом, пишет Telegraf со ссылкой на „Pixel“.

Этот метод не только улучшает чистоту сантехники, но помогает избавиться от микробов.

Как очистить унитаз с помощью соды и моющего средства

Так, сначала на внутреннюю поверхность сантехники следует нанести гель для мытья посуды, чтобы обеспечить полное покрытие всех загрязненных участков. После чего – насыпать на обработанную поверхность обычную пищевую соду. Этот раствор оставить на пол часа. Затем унитаз необходимо очистить поверхность щеткой для унитаза и смыть водой. Если проводить эту процедуру еженедельно, то унитаз будет долгое время оставаться чистым и без налета.

Кроме того, прекрасно очищает унитаз обычная соль. Всего 100 г этого продукта нужно рассыпать по внутренним краям унитаза и оставить на несколько часов. После этого обработать унитаз щеткой и смыть. Результат вас приятно удивит, поскольку благодаря соли поверхность станет гораздо чище, а неприятные запахи быстро исчезнут.

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