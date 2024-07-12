Миф или правда: солнечные панели притягивают молнии, электромобили нельзя заряжать во время грозы, стоит ли бояться шаровой молнии?
На вторую половину этой недели синоптики прогнозируют новые грозы и штормы. С незапамятных времен ходит множество связанных с молниями советов, но какие из них актуальны по сей день, и появились ли какие-нибудь новые полезные рекомендации?
Электроприборы должны быть отключены от сети, окна открывать нельзя, металл притягивает молнии, остерегайтесь шаровых молний – все мы с детства слышали разные правила, которым нужно следовать во время грозы. Руководитель по страхованию жилья Balcia Елизавета Дрижирук отмечает, какие из них полезны, а какие являются чистым мифом.
На время грозы электроприборы следует отключать от сети: правда
В такой ситуации отключить электрооборудование действительно целесообразно, поскольку, даже если молния попадает не в само здание, а ударяет близко к нему, в проводке может возникнуть индуцированное напряжение, способное повредить подключенное в этот момент к сети оборудование. Также неплохо было бы отключать устройства от электросети, уходя из дома на длительное время летом. Помимо удара молнии, они также могут выйти из строя, например, при повреждении воздушных линий электропередачи – из-за упавших деревьев или ветвей. Это может вызвать пониженное или повышенное напряжение на линии, что способно привести к повреждению электрооборудования. По словам Елизаветы Дрижирук, вызванное молнией перенапряжение регулярно повреждает множество бытовых приборов, некоторые из которых могут стоить довольно много. Помимо обычной бытовой техники, страдают, например, геотермальные тепловые насосы, роботы-газонокосилки и даже электромобили, во время шторма подключенные к зарядному кабелю
Металл притягивает молнии – с большей вероятностью молния ударит в здание с металлической крышей: отчасти миф
По словам эксперта Balcia, на крышах зданий количество металла на квадратный метр обычно недостаточно велико, чтобы существенно повлиять на „притяжение“ молнии. Заметнее на это влияют местность и окружающая среда: молния с большей вероятностью ударит в самые высокие в районе объекты, такие как башни, деревья или столбы. Однако это не означает, что молния не может попасть и в здание, находящееся рядом с другим высоким объектом.
Солнечные панели притягивают молнии: частично правда
Молнии могут поражать солнечные панели, как и любое наружное оборудование, поэтому рекомендуется оборудовать их защитой от грозы и перенапряжения. Если такая защита не установлена, солнечные панели и инверторы могут оказаться повреждены. Также стоит проверить условия договора жилищного страхования, чтобы узнать, покрывается ли причиненный солнечным панелям ущерб.
Шаровая молния: миф
Хотя многие слышали истории о том, как шаровая молния залетала в окно или появлялась из электрической розетки, на самом деле это очень редкое явление. Настолько редкое, что просто не стоит беспокоиться.
Не держите окно открытым во время грозы: правда
Окна нужно закрывать не из-за опасности шаровой молнии, а из-за сильного и порывистого ветра, дующего во время грозы и способного быстро менять направление. Попадающая в помещение дождевая вода может повредить не только оконную конструкцию и отделочные материалы, но и расположенное неподалеку от окна электрооборудование.
Не стойте во время грозы под одиноким деревом: правда
Если во время грозы вы попали на улицу, не следует искать убежища под отдельно стоящим деревом. Во-первых, вы можете получить травму в результате падения веток из-за ветра, а кроме того, молния с большей вероятностью ударит в отдельный и более высокий объект посреди открытого пространства. Если вы попали в грозу на совершенно открытой местности, например в поле, стоит поискать низину, чтобы укрыться.
Всем зданиям нужен громоотвод: правда
В каждом здании стоит установить и громоотвод, и систему защиты от перенапряжения, поскольку попадание молнии может не только повредить электропроводку и подключенное к сети оборудование – существует реальная опасность возникновения пожара. Судя по статистике Balcia, повреждения, вызванные прямыми ударами молнии, встречаются редко, а вот чаще наблюдаются вторичные последствия – при ударе молнии провода и подключенное к сети оборудование получают повреждения из-за перенапряжения. Последним подобным инцидентом в Balcia стал случай, когда ударившая в крышу здания молния повредила всю систему видеонаблюдения.