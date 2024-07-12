Миф или правда: солнечные панели притягивают молнии, электромобили нельзя заряжать во время грозы, стоит ли бояться шаровой молнии?

Электроприборы должны быть отключены от сети, окна открывать нельзя, металл притягивает молнии, остерегайтесь шаровых молний – все мы с детства слышали разные правила, которым нужно следовать во время грозы. Руководитель по страхованию жилья Balcia Елизавета Дрижирук отмечает, какие из них полезны, а какие являются чистым мифом.

На время грозы электроприборы следует отключать от сети: правда

В такой ситуации отключить электрооборудование действительно целесообразно, поскольку, даже если молния попадает не в само здание, а ударяет близко к нему, в проводке может возникнуть индуцированное напряжение, способное повредить подключенное в этот момент к сети оборудование. Также неплохо было бы отключать устройства от электросети, уходя из дома на длительное время летом. Помимо удара молнии, они также могут выйти из строя, например, при повреждении воздушных линий электропередачи – из-за упавших деревьев или ветвей. Это может вызвать пониженное или повышенное напряжение на линии, что способно привести к повреждению электрооборудования. По словам Елизаветы Дрижирук, вызванное молнией перенапряжение регулярно повреждает множество бытовых приборов, некоторые из которых могут стоить довольно много. Помимо обычной бытовой техники, страдают, например, геотермальные тепловые насосы, роботы-газонокосилки и даже электромобили, во время шторма подключенные к зарядному кабелю

Металл притягивает молнии – с большей вероятностью молния ударит в здание с металлической крышей: отчасти миф

По словам эксперта Balcia, на крышах зданий количество металла на квадратный метр обычно недостаточно велико, чтобы существенно повлиять на „притяжение“ молнии. Заметнее на это влияют местность и окружающая среда: молния с большей вероятностью ударит в самые высокие в районе объекты, такие как башни, деревья или столбы. Однако это не означает, что молния не может попасть и в здание, находящееся рядом с другим высоким объектом.

Солнечные панели притягивают молнии: частично правда