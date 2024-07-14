Свежескошенная трава внутри — и никакого полива? Вся правда о мульчировании теплиц
Мульчировать помидоры и огурцы один раз в начале лета и забыть о поливе — вот истории успеха тех, кто хочет получать больше удовольствия и меньше поливать. Действительно ли влаги, которую обеспечивает слой мульчи, будет достаточно для томатов в течение всего вегетационного периода? Эксперт по садоводству Марите Гайлите настроена довольно скептически и отмечает: если вы хотите лениться, есть более эффективные способы. У мульчи есть свои плюсы, но не стоит закрывать глаза на ее недостатки, пишет Delfi Dom&Sad.
Вначале она рассказывает о возможностях использования в теплице неорганической мульчи, например черной агросетки или геотекстиля, и подчеркивает, что главная цель любой мульчи — борьба с сорняками, а не обеспечение отсутствия необходимости поливать растения в течение лета. Сейчас, когда растения уже высажены и почти зацвели, уложить геотекстиль в теплице не получится, но можно попробовать разместить вокруг растений черную агросетку. Однако эти решения не будут экологичными, так как оптимальный срок службы агросетки — около двух лет, а геотекстиль, хотя и безопасен для использования даже в течение 10-12 лет, впоследствии будет сложно очистить от корней и сорняков, так как за эти годы на геотекстиле накопится пыль, начнет расти сначала мох, а затем и сорняки.