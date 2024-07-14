Свежескошенная трава внутри — и никакого полива? Вся правда о мульчировании теплиц

Вначале она рассказывает о возможностях использования в теплице неорганической мульчи, например черной агросетки или геотекстиля, и подчеркивает, что главная цель любой мульчи — борьба с сорняками, а не обеспечение отсутствия необходимости поливать растения в течение лета. Сейчас, когда растения уже высажены и почти зацвели, уложить геотекстиль в теплице не получится, но можно попробовать разместить вокруг растений черную агросетку. Однако эти решения не будут экологичными, так как оптимальный срок службы агросетки — около двух лет, а геотекстиль, хотя и безопасен для использования даже в течение 10-12 лет, впоследствии будет сложно очистить от корней и сорняков, так как за эти годы на геотекстиле накопится пыль, начнет расти сначала мох, а затем и сорняки.

Если же мы хотим использовать органическую мульчу, есть три варианта: солома, сено и свежескошенная трава. Начнем с соломы. „Есть один главный вопрос: где люди будут брать солому? Вы можете купить ее у фермера, но только тюк, меньше вы не купите, и что бедный владелец участка будет делать с этим тюком? Для небольшой теплицы тюк соломы — это слишком много, это же не клубничное поле! Второй вопрос: чем была обработана солома, пока она находилась в поле? При выращивании зерновых используются гербициды, и остатки гербицидов могут присутствовать и в соломе. Для томатов это не так важно, но для огурцов это может быть проблемой. Испытала это на собственном опыте, правда, лет 20 назад“.