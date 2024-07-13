Букашка на вылет: какие приборы помогут отпугнуть мошек и комаров

Летом природа оживает: деревья зеленеют, цветы расцветают, а воздух наполняется жужжанием насекомых, которые порой совсем не радуют, а, наоборот, докучают или даже могут быть опасными. Против надоедливого гнуса придумано много средств – от спреев-репеллентов до мощных ловушек. Правда, от некоторых насекомых репелленты не помогут.

Cоветы энтомолога

„Если на участке завелись осы, то в первую очередь нужно найти их гнездо и ликвидировать, – рекомендует энтомолог Александр Потоцкий. – Осы обычно устраивают гнезда в трещинах, под потолками, в многоквартирном доме осиные гнезда могут быть под крышей“.

Если оса уже залетела в квартиру, то выгонять ее – только дразнить. Лучше подождать, когда она успокоится, сядет, и тогда прихлопнуть.

„Но укус наших ос – это как легкий насморк. Меня кусали осы в Южной Африке, так там чувствуешь, как яд течет по жилам“, – рассказывает специалист.

По словам эксперта, у нас в стране обычно за лето успевает появиться только одно поколение насекомых, иногда – два-три, например, у комаров или мух. Стадия развития у насекомых – от яйца до следующего яйца – обычно длится год.

Что касается комаров и мошек, то, как отмечает Александр Потоцкий, отвлечь их внимание может, например, кварцевая лампа, излучающая ультрафиолет.

Но с бактерицидной лампой нужно действовать осторожно, она предназначена для других целей и при длительном использовании может вызвать ожог кожи. Поэтому для отпугивания гнуса лучше применять специальные инсектицидные светильники, работающие по такому же принципу, но безопасные.

Также, по словам энтомолога, неприятны для насекомых резкие запахи, например, запах дыма, чеснока.

Какие же еще устройства помогут вам избавиться от насекомых?

Фумигаторы

Наверняка все видели приборы, которые включаешь в розетку, вставив специальную пластинку, и все – можно спать спокойно, комары не потревожат. В фумигаторах используют не только картриджи в виде пластин, но и жидкость в специальной колбе.