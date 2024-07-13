Букашка на вылет: какие приборы помогут отпугнуть мошек и комаров
Современные технологии предлагают множество решений для борьбы с насекомыми. Приборы характеризуются высокой эффективностью, работают от электричества, батареек, аккумуляторов или газа. Некоторые рассчитаны лишь на отпугивание, другие – на уничтожение насекомых. „МК-Эстония“ узнала, как эти устройства действуют, в каких ситуациях наиболее эффективны и какова их цена.
Летом природа оживает: деревья зеленеют, цветы расцветают, а воздух наполняется жужжанием насекомых, которые порой совсем не радуют, а, наоборот, докучают или даже могут быть опасными. Против надоедливого гнуса придумано много средств – от спреев-репеллентов до мощных ловушек. Правда, от некоторых насекомых репелленты не помогут.
Cоветы энтомолога
„Если на участке завелись осы, то в первую очередь нужно найти их гнездо и ликвидировать, – рекомендует энтомолог Александр Потоцкий. – Осы обычно устраивают гнезда в трещинах, под потолками, в многоквартирном доме осиные гнезда могут быть под крышей“.
Если оса уже залетела в квартиру, то выгонять ее – только дразнить. Лучше подождать, когда она успокоится, сядет, и тогда прихлопнуть.
„Но укус наших ос – это как легкий насморк. Меня кусали осы в Южной Африке, так там чувствуешь, как яд течет по жилам“, – рассказывает специалист.
По словам эксперта, у нас в стране обычно за лето успевает появиться только одно поколение насекомых, иногда – два-три, например, у комаров или мух. Стадия развития у насекомых – от яйца до следующего яйца – обычно длится год.
Что касается комаров и мошек, то, как отмечает Александр Потоцкий, отвлечь их внимание может, например, кварцевая лампа, излучающая ультрафиолет.
Но с бактерицидной лампой нужно действовать осторожно, она предназначена для других целей и при длительном использовании может вызвать ожог кожи. Поэтому для отпугивания гнуса лучше применять специальные инсектицидные светильники, работающие по такому же принципу, но безопасные.
Также, по словам энтомолога, неприятны для насекомых резкие запахи, например, запах дыма, чеснока.
Какие же еще устройства помогут вам избавиться от насекомых?
Фумигаторы
Наверняка все видели приборы, которые включаешь в розетку, вставив специальную пластинку, и все – можно спать спокойно, комары не потревожат. В фумигаторах используют не только картриджи в виде пластин, но и жидкость в специальной колбе.
Действующее вещество, инсектицид, нагреваясь, испаряется в воздух и убивает насекомых. Фумигаторы быстро и эффективно избавляют от комаров и мух, однако их использование требует осторожности из-за потенциальной токсичности инсектицидов для людей и животных.
Кроме стационарных, работающих от электричества, есть и портативные фумигаторы – на батарейках, и даже работающие от газовой горелки, поэтому их удобно брать с собой в походы.
Ультразвуковые отпугиватели
Это тип гаджетов работает за счет излучения высокочастотных звуковых волн, которые отпугивают насекомых. Для человека и домашних животных ультразвук безопасен, так как находится за пределами слышимости.
Приборы эффективны против комаров, мух и тараканов. Однако их воздействие может снижаться в больших помещениях или при наличии препятствий, таких как мебель и стены.
Электромагнитные устройства
Эти приборы воздействуют на нервную систему насекомых с помощью электромагнитных импульсов. Подключаются к электросети и создают изменяющееся магнитное поле, которое мешает насекомым ориентироваться и вынуждает их покидать помещение. Подходят для использования в жилых и офисных помещениях, но могут не так хорошо работать в домах с толстыми стенами или в слишком большом пространстве.
Приборы не рекомендуется использовать, если в качестве питомцев у вас – домашние грызуны или рептилии.
Ловушки с ультрафиолетовым светом
Привлекают насекомых с помощью УФ-излучения, после чего они попадают на клейкую ленту или в электрошоковую решетку. Эти устройства эффективны против ночных насекомых – таких как, например, мотыльки и комары.
Но нужно учитывать, что ультрафиолетовый свет эффективен только при слабом освещении или в темноте.
Ловушки с углекислым газом
Хорошая ловушка может покрыть площадь до 5000 квадратных метров. Вам нужно только подключить устройство к баллону со сжиженным газом или электрической розетке. Прибор заманивает комаров и других надоедливых и опасных насекомых с помощью новейшей технологии октенола.
Суть его действия заключается в имитации человеческого дыхания с помощью реакции медленного окисления. В результате реакции выделяются углекислый газ и вода, и комары чувствуют мнимое присутствие дышащих теплокровных существ на расстоянии до 50 метров.