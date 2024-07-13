Зачем добавлять алкоголь в стиральную машину во время стирки

На первый взгляд это звучит абсурдно, но водка действительно позволяет сделать белье ещё свежее и чище. Этот алкоголь является отличным дезинфицирующим средством, которое поможет избавиться от стойких пятен и неприятного запаха. Спирт убивает все бактерии, а вещи не будут пахнуть алкоголем — весь запах исчезнет во время стирки.