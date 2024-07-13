Полезные советы
13.07.2024, 18:37

Зачем добавлять алкоголь в стиральную машину во время стирки

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Rozhnovskaya Tanya | Shutterstock

Эксперты рассказали, как алкоголь в стиральной машине улучшит состояние вашей одежды, пишет „Рамблер“.

На первый взгляд это звучит абсурдно, но водка действительно позволяет сделать белье ещё свежее и чище. Этот алкоголь является отличным дезинфицирующим средством, которое поможет избавиться от стойких пятен и неприятного запаха. Спирт убивает все бактерии, а вещи не будут пахнуть алкоголем — весь запах исчезнет во время стирки.

Добавьте в моющее средство треть стакана водки и запустите программу в стиральной машине. Как только барабан наполнится водой, нажмите кнопку „Стоп“ и дайте смеси впитаться в одежду. Спустя час продолжите программы стирки в обычном режиме.

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RusDelfi
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