ВИДЕО | Как выбрать идеальный сладкий арбуз: рабочий метод

Пользовательница TikTok с ником @athomewithshannon поделилась своими методами выбора идеального арбуза.

Как выбрать спелый и сладкий арбуз

Шэннон Доэрти дает три простых совета, которые помогут каждый раз выбирать идеальный арбуз.

1. Арбуз должен быть тяжелым, очень тяжелым, независимо от своего размера.

2. На кожуре вкусного арбуза обязательно будет большое желтое пятно.

3. Постучите по арбузу. Если вы услышите глухой звук, значит ягода спелая.

Тем временем блогер @koshelme рассказал, как быстро нарезать арбуз, чтобы его удобно было есть.

Сначала он разрезает арбуз на четыре части. Затем отделяет мякоть от кожуры и нарезает ее на треугольные дольки. Либо же предлагает не отделять мякоть от кожуры, а сразу разрезать арбуз на небольшие треугольные дольки.