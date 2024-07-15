Вы делали это неправильно: при какой температуре стирать полотенца
Когда мы покупаем банные полотенца, еще некоторое время наслаждаемся их свежестью и мягкостью. Однако со временем они становятся колючими и неприятными на ощупь. Чтобы этого избежать — достаточно добавить в барабан копеечное средство, которое есть в каждом доме, пишет Telegraf со ссылкой на „Ukr.Media“.
При этом, по словам дерматологов, просто постирать полотенца недостаточно – важно делать это правильно.
Как правильно стирать полотенца
Так, необходимо соблюдать надлежащую гигиену в повседневной жизни, включая правильное использование и уход за банными полотенцами. Рекомендуется стирать полотенца после трех-четырех использований. При этом важно соблюдать несколько основных правил при стирке.
Во-первых, не следует перегружать стиральную машину и заполнять ее до краев, поскольку полотенца не смогут должным образом постираться, а лишняя вода не отойдет так, как нужно.
Во-вторых, оптимальная температура стирки банных полотенец составляет 30-40°C, то есть нет необходимости использовать именно горячую воду.
Несмотря на то, что стирка полотенец при высоких температурах является наиболее эффективным методом уничтожения микробов, температура 30°C или 40°C также уничтожает большинство бактерий и сохраняет волокна полотенец, отмечают эксперты.