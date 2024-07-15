Вы делали это неправильно: при какой температуре стирать полотенца

Когда мы покупаем банные полотенца, еще некоторое время наслаждаемся их свежестью и мягкостью. Однако со временем они становятся колючими и неприятными на ощупь. Чтобы этого избежать — достаточно добавить в барабан копеечное средство, которое есть в каждом доме, пишет Telegraf со ссылкой на „Ukr.Media“.