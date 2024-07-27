Дизайн и интерьер
27.07.2024, 08:30

Конкуренты съезжаются: магазины IKEA и Masku расположатся под одной крышей

 
Справа - нынешняя студия планирования IKEA. К осени переедут в здание слева.
Справа - нынешняя студия планирования IKEA. К осени переедут в здание слева.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Этой осенью тартуский магазин IKEA переедет в расположившееся по соседству новое здание, где уже находится мебельный магазин Masku.

Осенью прошлого года IKEA объявила, что к осени 2024 года переедет в другое здание в торговом парке Тарту Lõunakeskus. „В Тарту доступны все предлагаемые в Эстонии услуги, например замер, сборка и установка мебели. Увеличение площади в два раза позволяет нам предложить нашим посетителям лучший опыт: больше вдохновения, больше комфорта, более быструю доступность продуктов“, — объяснила тогда директор по продажам IKEA в Балтии Инга Филипова.

Руководитель Lõunakeskus Марью Йеэдас сказала, что новое местоположение IKEA оправдывает себя во всех отношениях, поскольку оно очень доступно и удобно для жителей Южной Эстонии.

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