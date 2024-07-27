Конкуренты съезжаются: магазины IKEA и Masku расположатся под одной крышей

Осенью прошлого года IKEA объявила, что к осени 2024 года переедет в другое здание в торговом парке Тарту Lõunakeskus. „В Тарту доступны все предлагаемые в Эстонии услуги, например замер, сборка и установка мебели. Увеличение площади в два раза позволяет нам предложить нашим посетителям лучший опыт: больше вдохновения, больше комфорта, более быструю доступность продуктов“, — объяснила тогда директор по продажам IKEA в Балтии Инга Филипова.