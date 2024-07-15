Гигиенист рассказал о вызывающих пневмонию бактериях в кондиционерах

Медик уточнил, что пневмония опасна инфекционно-токсическим шоком, а также поражением центральной нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Сергей Гильденскиольд также предупредил, что болезнь может вызвать дыхательную недостаточность. По словам специалиста, в группе риска находятся люди со слабым иммунитетом, хроническими заболеваниями, переживающие стресс или страдающие от аллергии.