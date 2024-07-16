Начинают цвести гортензии! Основные принципы выбора сортов для вашего сада

Лучше всего купить саженец, который еще не распустился. Кроме того, перед посадкой цветочные почки обрывают (многим это будет психологически трудно сделать). Для цветения и производства семян растению требуется много сил. Обрезанная гортензия лучше укоренится, подготовится к следующему году и успешнее перезимует.

Выбор сортов постоянно увеличивается, поэтому стоит подумать о том, что действительно нужно вашему саду. Существуют низкорослые и компактные сорта, а также сорта, которые подходят для живой изгороди или в качестве высоких солитеров. Особенно красивы гортензии, меняющие цвет по мере цветения — от белого летом до темно-красного осенью.

Самыми выносливыми и популярными являются древовидные гортензии и их разновидности. Древовидная гортензия растет как кустарник (1-1,5 м в высоту). Ежегодно ее обрезают, чтобы появились новые сильные побеги. Если этого не делать, то побеги вырастают длинными, а соцветия — мелкими. Обрезанные кусты формируют компактные растения, побеги которых способны самостоятельно поддерживать крупные цветочные головки. Куст древовидной гортензии легко поддается делению.

Другая популярная группа — гортензия раскидистая, которая имеет особенно много новых красивых сортов высотой до нескольких метров.

Если вам хочется чего-то более необычного, то в хороших садах будут расти некоторые сорта крупнолистной гортензии с голубыми и розовыми цветами. Дуболистная гортензия интересна тем, что имеет декоративные листья, которые осенью окрашиваются в разные цвета. Красива и розовая гортензия с бархатистой, сероватой листвой и крупными листьями. Цветки расположены в плоских голубоватых соцветиях.

Гортензиям подходит частично затененное место в саду. Тень от больших деревьев желательна, но из-за корневой конкуренции необходимые гортензии питание и влагу нужно будет обеспечивать самостоятельно. Вблизи кленов, яблонь и лип гортензию следует чаще поливать и больше подкармливать.