Внимание! IKEA отзывает опасный товар

Товары IKEA проходят оценку рисков и тщательно тестируются, для того чтобы убедиться, что они выдерживают использование в домашних условиях и соответствуют применимым требованиям и законам на всех рынках, где работает IKEA.

Несмотря на это, стало известно, что некоторые зарядные устройства VARMFRONT могут представлять угрозу пожарной безопасности из-за производственной ошибки. Эта ошибка характерна только для VARMFRONT 10 400 мАч (номер модели E2038) с отметкой даты (YYWW) 2313, 2316, 2318 или 2319 или VARMFRONT 5 200 мАч (номер модели E2037) с отметкой даты (YYWW) 2318 , 2319 или 2322.

Зарядные устройства VARMFRONT указанных серий – отзываются. Покупатели, владеющие этими товарами, должны немедленно прекратить его использование и обратиться в IKEA для замены или полного возврата денег.

Клиентам необходимо проверить нумерацию на задней стороне VARMFRONT, чтобы убедиться, что это не касается их устройства.

На зарядные устройства VARMFRONT с другими отметками даты - отзыв не распространяется.

Зарядные устройства VARMFRONT с отметками даты, на которые распространяется данное сообщение, можно вернуть в любой магазин IKEA для замены продукта или с полным возвратом средств. Подтверждение покупки (чек) не требуется.

IKEA приносит извинения за любые предоставленные неудобства.