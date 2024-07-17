Дизайн и интерьер
17.07.2024, 09:48

Внимание! IKEA отзывает опасный товар

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: vieninsweden | Shutterstock

IKEA призывает покупателей зарядного устройства VARMFRONT немедленно прекратить его использование и связаться с IKEA для замены или возврата средств.

Товары IKEA проходят оценку рисков и тщательно тестируются, для того чтобы убедиться, что они выдерживают использование в домашних условиях и соответствуют применимым требованиям и законам на всех рынках, где работает IKEA.

Несмотря на это, стало известно, что некоторые зарядные устройства VARMFRONT могут представлять угрозу пожарной безопасности из-за производственной ошибки. Эта ошибка характерна только для VARMFRONT 10 400 мАч (номер модели E2038) с отметкой даты (YYWW) 2313, 2316, 2318 или 2319 или VARMFRONT 5 200 мАч (номер модели E2037) с отметкой даты (YYWW) 2318 , 2319 или 2322.

Зарядное устройство VARMFRONT 5 200

Зарядные устройства VARMFRONT указанных серий – отзываются. Покупатели, владеющие этими товарами, должны немедленно прекратить его использование и обратиться в IKEA для замены или полного возврата денег.

Зарядное устройство VARMFRONT 10 400

Клиентам необходимо проверить нумерацию на задней стороне VARMFRONT, чтобы убедиться, что это не касается их устройства.

На зарядные устройства VARMFRONT с другими отметками даты - отзыв не распространяется.

Зарядные устройства VARMFRONT с отметками даты, на которые распространяется данное сообщение, можно вернуть в любой магазин IKEA для замены продукта или с полным возвратом средств. Подтверждение покупки (чек) не требуется.

IKEA приносит извинения за любые предоставленные неудобства.

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RusDelfi
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