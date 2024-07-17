Очень дикий виноград: декоративное и с виду безобидное растение ломает крыши

Для начала нужно было обрубить связь плетей с их корнями, то есть перерезать плети секатором, а это было нелегко, учитывая узкое пространство между стеной сарая и забором и довольно плотное телосложение дачника.

„Стало ясно, что от винограда на крыше надо немедленно избавиться. Но это оказалось совсем не просто!“ – делится Александр.

Годы шли, „виноградник“ на крыше разрастался пышным ковром, в нем даже стали вить гнезда птицы. И все бы ничего, если бы однажды хозяин не решил переждать в сарае дождь. И оказалось, что крыша течет! А при ближайшем изучении проблемы выяснилось, что виноградные плети, проникая в малейшие зазоры, набрали мощь и раздвинули шифер, повытягивали из бруса гвозди и даже развалили конек крыши сооружения.

„Солнце весь день светит с нашей стороны, и скоро виноградные плети с забора перебрались на крышу нашего сарая, – рассказывает Александр. – И нашей семье это даже понравилось – одно дело крыша из серого унылого шифера, и совсем другое – буйная растительность, которая еще и меняет цвет в зависимости от сезона, летом зеленый, ближе к осени – красный“…

Соседа, говорит Александр, это не смущало, по его сторону забора хранился всякий огород ный инвентарь – бочки, шланги, тачка, стремянка и тому подобные вещи, и особой красоты не требовалось. И все же, чтобы облагородить скучный пейзаж за забором, жена соседа по сад ила вдоль ограды дикий, или девичий, виноград. Растение неприхотливое, декоративное, быстрорастущее скоро создало между соседями симпатичный зеленый экран.

Владелец дачи в волости Харку Александр Ельцов рассказывает: „Участок мои родители купили в начале 80-х, уже с готовым и утвержденным планом, где и что там можно построить. По этому плану сарай (или теплицу, или баню – кому что нужнее) следовало строить практически впритык к соседскому забору. Сейчас так уже не делают, ведь требования пожарной безопасности строго регулируют расстояние между постройками. А тогда – согласно проекту – между соседским забором из сетки-рабицы и глухой стенкой нашего сарая оказалось расстояние меньше шага“.

Затем нужно было залезть на крышу и снять с нее плети, которые всеми усиками держались за шифер и не желали отцепляться по-хорошему – так что и шифер частично пришел в негодность, и пришлось в числе прочего озаботиться новым покрытием для крыши.

„Словом, сарай удалось спасти, но борьба с девичьим виноградом, обладающим совсем не девичьей суперсилой, у нас продолжается из года в год, – говорит дачник. – Молодая поросль от соседей каждую весну поднимается над забором и переползает на нашу крышу навстречу солнцу. Так что выкрутасы с секатором в узком „туннеле“ – это мой ежелетний спорт“.

„Резать безжалостно!“

Главной особенностью девичьего винограда садовник-консультант Валерий Лаар считает его быстрое разрастание. Это и плюс, и одновременно минус растения.

„Пока молодое растение набирает корневую массу, оно ограничено в росте, и пышная листва появляется только в тех местах, где вам бы этого хотелось, – говорит Валерий. – Поэтому в первые пару лет хозяева ставят ему подпорки, поливают и всячески заботятся.

Но как только дикий виноград накопит достаточно силы, он начнет расти во все стороны, самостоятельно отыскивая опоры, влагу и питательные вещества, и сдержать его в рамках отведенного под него места станет непросто“.

По словам специалиста, без должного ухода отростки девичьего винограда начнут появляться под крышами дачных строений, в зарослях малины, в живой изгороди и даже на соседских грядках, где его появление может стать неприятным сюрпризом. Чтобы этого не произошло, виноград следует безжалостно обрезать в течение всего сезона.

„В течение всего сезона нужно проводить косметическую обрезку, – говорит Валерий. – Это когда удаляют поломанные и высохшие лозы, а также побеги, ползущие в нежелательном направлении. Это можно делать хоть каждую неделю, потому что молодые побеги – мягкие, и их легко оторвать даже голыми руками, как только на них упал взгляд, занимаясь при этом чем-то другим“.